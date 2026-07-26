Toluca vs Cruz Azul jugaron el Campeón de Campeones 2026 de la Liga MX con victoria 1-3 a favor de La Máquina.
El partido Toluca vs Cruz Azul fue el partido que definió al máximo monarca de la Liga MX.
Marcador: Toluca 1-3 Cruz Azul.
Toluca vs Cruz Azul: así se definió el título del Campeón de Campeones
En el partido Toluca vs Cruz Azul del Campeón de Campeones 2026, los celestes consiguieron el título tras vencer a los Diablos Rojos.
Así fueron los goles del partido del Campeón de Campeones Toluca vs Cruz Azul:
- Minuto 31: Gol de José Paradela (Cruz Azul)
- Minuto 45+4: Gol de Alexis Vega (Toluca)
- Minuto 55: Gol de Carlos Rodríguez (Cruz Azul)
- Minuto 61: Gol de José Paradela (Cruz Azul)
¿Cuándo vuelven a jugar Toluca y Cruz Azul en la Liga MX?
Toluca regresará a disputar el Apertura 2026 de la Liga MX para disputar la Jornada 3 de la Liga MX ante Necaxa.
Cruz Azul, por su parte, jugará la Jornada 3 de la Liga MX ante Atlante con el objetivo de sumar tres puntos.