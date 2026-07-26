Chivas vs FC Juárez jugaron en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX con victoria 1-0 a favor del Rebaño Sagrado.

El partido Chivas vs FC Juárez fue el primero de tres programados el sábado 25 de julio como parte de la Jornada 2 de la Liga MX.

Marcador: Chivas 1-0 FC Juárez.

Chivas vs FC Juárez: así se definió el partido de la Jornada 2 de la Liga MX

Chivas repitió como local tras perder en la Jornada 1 ante Toluca, por lo que le urgía sumar los tres puntos en disputa con FC Juárez.

El FC Juárez también perdió en su debut en el Apertura 2026. El equipo fronterizo cayó 0-1 con Puebla.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 2 Chivas vs FC Juárez:

Minuto 90+6: Gol de Roberto Alvarado (Chivas)

Chivas gana de último minuto y logra sus primeros tres puntos en el Apertura 2026. (Juan Carlos Ocampo / MEXSPORT)

¿Cuándo vuelven a jugar Chivas y FC Juárez en la Liga MX?

Chivas visitará a Puebla en el inicio de la Jornada 3 de la Liga MX, el viernes 31 de julio de 2026.

El FC Juárez volverá a su cancha para recibir a Pumas, partido programado también el viernes 31 de julio.