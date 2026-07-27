Necaxa vs Rayados se enfrentaron en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX con victoria 2-1 a favor de los Rayos, que siguen invictos en el torneo.

El partido Necaxa vs Rayados fue uno de los dos juegos programados este domingo como parte del Apertura 2026, con el Estadio Victoria como sede.

Marcador: Necaxa 2-1 Rayados.

Necaxa vs Rayados: así se definió el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026

En el partido Necaxa vs Rayados de la Jornada 2 de la Liga MX los rayos consiguieron la victoria tras vencer a los regiomontanos.

Así fueron los goles del partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 Necaxa vs Rayados:

Minuto 56: Gol de Julián Carranza para el 1-0 a favor de Necaxa

Minuto 67: Lucas Ocampo empata 1-1 con gol de Rayados

Minuto 91: Juan Valencia le da el triunfo 2-1 a Necaxa

¿Cuándo vuelven a jugar Necaxa y Rayados en la Liga MX?

Necaxa disputará la Jornada 3 de la Liga MX ante Toluca desde el Estadio Nemesio Diez, el próximo domingo 2 de agosto.

Rayados, por su parte, jugará la Jornada 3 de la Liga MX frente al Atlas con el objetivo de sumar tres puntos.