Puebla vs Cruz Azul se miden en el arranque de la Jornada 16 en la Liga MX;te compartimos el pronóstico y las posibles alineaciones del partido de La Máquina.

Cruz Azul todavía busca la cima de la Liga MX en la Jornada 16 de la Liga MX, pero Puebla ha mejorado e intentará sumar los tres puntos en su cancha.

Puebla vs Cruz Azul: Pronóstico de la Jornada 16 de Liga MX

Cruz Azul es amplio favorito para ganar a Puebla en la Jornada 16 de la Liga MX, y el pronóstico es que lo hará con marcador de 3-1.

Puebla vs Cruz Azul: Posibles alineaciones de la Jornada 16 de Liga MX

Puebla saltará a su cancha con esta posible alineación para enfrentar a Cruz Azul, en la Jornada 16 de la Liga MX.

Jesús Rodríguez Luis Rey José Pachuca Walter Portales Eduardo Navarro Álvaro de la Rosa Efraín Orona Edgar Guerra Alejandro Organista Emiliano Gómez Ricardo Marín

Cruz Azul busca su décima victoria del torneo con esta posible alineación, en la Jornada 16 de la Liga MX frente a Puebla.

Kevin Mier Jorge Sánchez Willer Ditta Jesús Orozco Chiquete Erik Lira Lorenzo Faravelli Jeremy Márquez Carlos Rodríguez Carlos Rotondi José Paradela Gabriel Fernández

Puebla vs Cruz Azul: Fecha y horario para ver el arranque de la Jornada 16 de la Liga MX

Puebla vs Cruz Azul se enfrentan el viernes 31 de octubre en partido de la Jornada 16 de la Liga MX, programado para iniciar a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

Puebla vs Cruz Azul: Canal para ver el arranque de la Jornada 16 de la Liga MX

Las plataformas FOX One, Caliente TV y Canal 7 transmitirán el partido Puebla vs Cruz Azul, en la Jornada 16 de la Liga MX.

Partido: Puebla vs Cruz Azul

Fase: Jornada 16 de Liga MX

Fecha: Viernes 31 de octubre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: FOX, Caliente TV y Canal 7

¿Cómo llegan Puebla y Cruz Azul a la Jornada 16 de la Liga MX?

Puebla llega a la Jornada 16 de la Liga MX vs Cruz Azul, tras empatar 4-4 con FC Juárez, pero se mantiene con 9 puntos en el sótano general de la competencia.

Cruz Azul es el tercer lugar de la tabla general en la Liga MX, y derrotar a Puebla sería valioso para que La Máquina se acerque a la cima de la competencia en la Jornada 16.

En la Jornada 15 de la Liga MX, Cruz Azul venció 2-0 a Rayados para llegar a 32 unidades.