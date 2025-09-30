Los Pumas no pasan por un buen momento futbolístico y la cereza del pastel fue la dolorosa derrota contra América por 4-1, por lo que la directiva ya empieza a analizar la dirección técnica del entrenador Efraín Juárez.

Y es que en el partido contra América, Efraín Juárez se fue expulsado al minuto 44 del partido cuando los Pumas ganaban 1-0 en el Estadio Azulcrema, pero todo se vino abajo en el segundo tiempo y terminaron goleados en el Clásico Capitalino.

Efraín Juárez llegó como DT de Pumas el torneo pasado y desde su llegada al banquillo auriazul ya acumula 28 partidos con 10 ganados, 8 empatados y 10 partidos, además de tener 42 goles anotados y 44 tantos en contra, por lo que su continuidad ya empezó a generar dudas en la directiva de los del Pedregal.

En Pumas ya empieza a molestar la actitud de Efraín Juárez y hasta tiene dividida a la directiva

De acuerdo con el periodista Fernando Esquivel, el Doctor Miguel Mejía Barón ya tuvo una plática con Efraín Juárez y le pidió tener mesura y tranquilidad, pues al interior de Pumas existe molestia por el reaccionar y actuar del DT, no solo en Clásico Capitalino, sino en general.

“Internamente, mencionan que no se alinea con la imagen del Club. Más allá de los resultados, hay división por la actitud del DT”, explicó Fernando Esquivel sobre Efraín Juárez.

🚨😼 El Dr. Mejia Barón sostuvo una plática con Efraín Juárez. Pidió mesura y tranquilidad.



— Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) September 30, 2025

Por su parte, el periodista Juan Carlos Zúñiga dijo que el presidente del Patronato ya analiza la continuidad de Efraín Juárez.

“El Doctor Raúl González (presidente del Patronato) analiza la continuidad de Efraín Juárez en Pumas. Eduardo Saracho (director deportivo) ya tiene 2 candidatos en carpeta. Las actitudes de Efraín, ya molestaron a la cúpula mayor de Pumas”, detalló el periodista en sus redes sociales.

¿Sigue Efraín Juárez en Pumas?



— Juan Carlos Zúñiga (@JC_Zuniga) September 28, 2025

Pumas es el equipo más indisciplinado de la Liga MX

Las actuaciones de Efraín Juárez han sido contagiadas a los jugadores de Pumas, pues el conjunto auriazul es el club más indisciplinado de toda la Liga MX.

Los Pumas acumulan 39 tarjetas amarillas y 6 rojas en lo que va del torneo. En tanto, el cuerpo técnico de Efraín Juárez tiene 4 tarjetas rojas y se tiene el dato de que los expulsan cada 250 minutos.