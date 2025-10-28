La Jornada 16 de la Liga MX enfrenta al América vs León de James Rodríguez; te decimos día, hora y canal para ver el partido de las Águilas.

América vs León es unos de los tres partidos con los que continúa la Jornada 16 de la Liga MX, en su segundo día de acciones.

América vs León: Día para ver el partido de las Águilas en la Jornada 16 de Liga MX

América vs León se enfrentan el sábado 1 de noviembre en la Liga MX, como parte de la Jornada 16 del Apertura 2025.

América vs León: Hora para ver el partido de las Águilas en la Jornada 16 de Liga MX

América vs León se miden en la Liga MX, en partido que inicia a las 21:05 horas, tiempo del centro de México.

América vs León: Canal para ver el partido de las Águilas en la Jornada 16 de Liga MX

Las señales del Canal 5, ViX Premium y TUDN transmitirán el partido América vs León, en la Jornada 16 de la Liga MX.

Partido: América vs León

Fase: Jornada 16 de la Liga MX

Fecha: Sábado 1 de noviembre de 2025

Horario: 21:05 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: Canal 5, ViX Premium y TUDN

¿Cómo llega América al partido de la Jornada 16 de la Liga MX?

América visitó al Mazatlán en el arranque de la Jornada 16 de la Liga MX, partido que terminó empatado a dos goles.

Con la igualada, el América perdió la oportunidad de apoderarse de la cima de la Liga MX, competencia en la que marcha en cuarto lugar.

Los 31 puntos del América lo tienen dos abajo del líder Toluca, así que una combinación de resultados a su favor podrían llevar a las Águilas a la cima de la competencia.

¿Cómo va León en el Apertura 2025 de la Liga MX?

León, rival de América en la Jornada 16 de la Liga MX, es penúltimo lugar de la competencia con 13 puntos.

El equipo de James Rodríguez empató 1-1 con Pumas en la Jornada 15 de la Liga MX, alejándose de un lugar en el Play-In.