Xolos y León se enfrentaron en el Estadio Caliente, antes de pasar al resultado, nadie creería que este es en Clásico, pero al parecer sí.

Que este Xolos vs León esa considerado un Clásico es extraño para toda la Liga MX, pues ya hay varias rivalidades definidas y esta no es una de ellas.

Así que antes de todo, vamos a definir qué se considera un Clásico. Según varias fuentes, se considera cuando hay:

Historia y tradición

Rivalidad regional y social

Pasión de la afición

Impacto deportivo

A bote pronto, Tijuana y la Fiera no tienen muchos argumentos que lo prueben.

¿El Xolos vs León es un clásico y no lo sabíamos? Así lo acaban de descubrir en redes

El viernes 19 de septiembre, se enfrentó Xolos y León en el Estadio Caliente. Además de la goleada de los locales, lo que llamó la atención fue que en redes sociales se hablara de un Clásico.

Varios aficionados de Xolos publicaron que habían ganado el Clásico, algo extraño, pues nadie sabía de esta situación. No solo pasó en redes sociales, sino también lo dijo el entrenador de Tijuana.

Resulta que en la conferencia de prensa post partido, el Loco Abreu comentó estar feliz por ganar el Clásico. Tal vez se lo adjudicaron solos, pues no hay mucho historial, más que en el ascenso.

Xolos golea a León y escala en la tabla de la Liga MX

Eso sí, Xolos arrolló a León en su casa. 5 a 0 terminó el marcador, y eso que Tijuana no tenía a Gilberto Mora, pues se fue al Mundial Sub-20

Aunque también se debe decir que León no llevó a James Rodríguez, pero no hubiera hecho mucha diferencia. Boya, Porozo, Insunsa, Bulluaude y Nicholson fueron los autores de los goles de Xolos.

Con ese resultado, el equipo del Loco Abreu se puso en cuarto lugar, y comienza tomar forma.