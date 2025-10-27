Este domingo 26 de octubre finalizó la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX misma que nos dejó sorpresivos resultados que apretaron la parte alta de la tabla de posiciones y la lucha por un boleto directo a la Liguilla.

Toluca se mantuvo como líder general de la tabla de posiciones pese a su empate en casa contra Pachuca y con eso, se puso solamente un punto por encima tanto de Cruz Azul como Tigres, que quieren desbancarlo de la posición de privilegio en la Liga MX.

Tabla de posiciones de la Liga MX: Así marchan los equipos tras la Jornada 15 del Apertura 2025

Al terminar la Jornada 15 del Apertura 2015 de la Liga MX, Toluca se mantuvo como el líder general de la competencia, pero el no haberle ganado a Pachuca hizo que sus más cercanos perseguidores se pusieran a tiro de piedra de ellos en la tabla de posiciones.

Tigres y Cruz Azul sacaron provecho con sus respectivas victorias del hecho de que América no le pudo ganar a Mazatlán y mandaron a las Águilas hasta el cuarto puesto; sin embargo, los azulcremas están a un punto de felinos y Cementeros, así como a dos de los Diablos Rojos en la tabla de posiciones al término de la Jornada 15 del Apertura 2025.

Por otra parte, Chivas se metió a la zona de Liguilla directa con su goleada sobre Atlas en el Clásico Tapatío y amenaza con evitar el Play In de la mano de Gabriel Milito en la dirección técnica, así como de la Hormiga González, que se encuentra en plan goleador.

Tabla de posiciones de la Liga MX:

Toluca | 33 puntos Tigres | 32 puntos Cruz Azul | 32 puntos América | 31 puntos Monterrey | 30 puntos Chivas | 29 puntos Pachuca | 22 puntos Tijuana | 21 puntos FC Juárez | 20 puntos Santos | 17 puntos Atlético de San Luis | 16 puntos Atlas | 16 puntos Pumas | 15 puntos Querétaro | 14 puntos Mazatlán | 13 puntos Necaxa | 13 puntos León | 13 puntos Puebla | 9 puntos

¿Cuándo se jugará la Jornada 16 del Apertura 2025 en la Liga MX?

La Jornada 16 del Apertura 2025 en la Liga MX se jugará a partir del próximo viernes 31 de octubre con tres partidos, aunque el plato principal estará con la visita de Cruz Azul a Puebla en busca de la combinación de marcadores que le permitan aspirar al primer lugar de la clasificación general.

Para el sábado 1 de noviembre se jugarán tres duelos de la Jornada 16 del Apertura 2025 en la Liga MX, pero sin lugar a dudas, los reflectores apuntarán hacia el Gigante de Acero, escenario donde se vivirá una nueva edición del Clásico Regio entre Rayados y Tigres.

Finalmente, la penúltima jornada del certamen cerrará el próximo domingo 2 de noviembre y su juego estelar para ese día será la presencia de Chivas en cancha de Pachuca. Ahí, el Rebaño tratará de no soltar la zona de Liguilla directa en la que se han posicionado. Cabe mencionar que es un duelo mano a mano por ese puesto debido a que los Tuzos son justamente el cuadro que viene debajo de los rojiblancos en la tabla.

Cinco equipos calificados directo a la Liguilla

Es importante resaltar que, a esta altura, son cinco los equipos calificados de forma directa a la Liguilla por el título del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Matemáticamente, Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Rayados, son los cinco equipos calificados directo a la Liguilla, por lo que solamente queda un boleto que se pelearán entre Chivas, Pachuca, Tijuana y hasta FC Juárez.