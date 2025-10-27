La violencia no se detiene en el futbol mexicano, un nuevo capítulo ha evidenciado la inoperancia de los elementos de seguridad. Esta vez, un aficionado murió tras el Cruz Azul vs Rayados en CU; la Liga MX ya reaccionó al lamentable evento con un tibio comunicado.

La Liga MX rompió el silencio luego de que se diera a conocer que un aficionado murió tras el partido Cruz Azul vs Rayados, celebrado en el Estadio Olímpico Universitario.

El aficionado de Cruz Azul, Rodrigo Mondragón, perdió la vida en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario. Ha trascendido que el fatídico suceso ocurrió luego de ser detenido por elementos de seguridad.

En redes sociales se denunció que el aficionado fue brutalmente golpeado por los elementos de seguridad. La versión de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM es que el fan de la Máquina se encontraba en estado de ebriedad y se desvaneció tras su detención.

El comunicado de la Liga MX sobre el aficionado muerto tras el Cruz Azul vs Rayados

A través de un comunicado, la Liga MX se pronunció sobre el aficionado Rodrigo Mondragón, quien murió después del partido Cruz Azul vs Rayados, celebrado en el Estadio Olímpico Universitario.

“La Liga MX lamenta el fallecimiento del aficionado de Cruz Azul, Rodrigo Mondragón, después del partido en Ciudad Universitaria contra Rayados, y se mantiene atenta a las investigaciones que realiza la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México”, se lee en el comunicado.

La Liga MX detalló cómo se realizó el operativo de seguridad para el partido Cruz Azul vs Rayados en Ciudad Universitaria. Aseguró que participaron 1600 elementos de la policía auxiliar, 189 de seguridad de la UNAM, 900 de seguridad privada, 60 de protección civil, tres ambulancias y 12 paramédicos.

“A las 23:28 horas, estaba totalmente desaforado el estadio y a las 23:45 se realizó la junta de seguridad post partido con todas las autoridades participantes en el operativo, donde no se comunicó ningún incidente. A las 24:00 horas se retiró el autobús del Club Monterrey y finalmente, los Comisarios se retiraron del estadio a las 00:20 horas sin que tuvieran conocimiento del lamentable hecho en cuestión”.

Comunicado de la Liga MX sobre Rodrigo Mondragón, aficionado de Cruz Azul, que murió en CU. (X de la Liga MX )

Comunicado de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM sobre el aficionado de Cruz Azul que murió en Ciudad Universitaria

A través de un comunicado, la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad de la UNAM informó sobre lo sucedido con el aficionado de Cruz Azul, Rodrigo Mondragón, quien murió luego de ser sometido por elementos de seguridad.

“Una persona en aparente estado de ebriedad, agredió verbal y físicamente al personal de seguridad del estadio, impidiendo violentamente su labor”, señaló el comunicado.

“La persona logró ser sometida por dichos elementos de seguridad para su entrega a las autoridades”.

“Durante el trayecto de su traslado, sufrió un desvanecimiento, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de paramédicos para brindar la atención médica correspondiente. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo lamentablemente se determinó la ausencia de signos vitales”, puntualizó el comunicado.

Cuatro detenidos tras la muerte del aficionado de Cruz Azul en CU tras el duelo ante Rayados

Luego de la muerte del aficionado de Cruz Azul, Rodrigo Mondragón, en CU, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a cuatro guardias de seguridad de Protección Civil de la UNAM.