La Jornada 16 de la Liga MX ofrece el Clásico Regio, Rayados vs Tigres en el Estadio BBVA; te decimos cuándo y dónde ver el partido.

Rayados vs Tigres pelean por la cima de la Liga MX en la Jornada 16 del torneo de Apertura 2025.

Rayados vs Tigres: ¿Cuándo ver el Clásico Regio en la Jornada 16 de la Liga MX?

El sábado 1 de noviembre se enfrentan Rayados vs Tigres, en la continuación de la Jornada 16 de la Liga MX.

Tres partidos se jugarán el sábado 1 de noviembre, como parte de la Jornada 16 de la Liga MX, siendo el Rayados vs Tigres vs Tijuana el segundo en jugarse.

Rayados vs Tigres: ¿Dónde ver el Clásico Regio en la Jornada 16 de la Liga MX?

Las señales del Canal 5, ViX y TUDN transmitirán el partido Rayados vs Tigres, en la Jornada 16 de la Liga MX.

La visita de Tigres a la cancha de Rayados está programada a las 21 horas, tiempo del centro de México.

Partido: Rayados vs Tigres

Fase: Jornada 16 de la Liga MX

Fecha: Sábado 1 de noviembre de 2025

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

¿Cómo va Rayados en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a la Jornada 16?

Rayados visitó a Cruz Azul en la Jornada 15 de la Liga MX en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, partido en el que La Máquina salió con los tres puntos.

Rayados se quedó en 30 puntos en el quinto lugar del Apertura 2025 de la Liga MX, pero aún aspira al liderato de la competencia, por lo que derrotar a Tigres sería muy importante.

¿Cómo va Tigres en el Apertura 2025 de la Liga MX previo a su partido vs Rayados?

Tigres suma 32 puntos en el lugar 2 de la tabla de posiciones de la Liga MX, como serio aspirante al liderato de la competencia, en poder por ahora del Toluca.

En la Jornada 15 de la Liga MX, Tigres derrotó 2-0 a Tijuana para confirmar el buen momento que vive en el torneo.