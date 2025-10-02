La Selección Mexicana ha logrado posicionarse de buena forma en uno de los grupos más complicados del Mundial Sub-20 y tras los dos primeros partidos en contra de España y de Brasil, tiene amplias posibilidades de calificar a la siguiente ronda, lo que los pondría dentro de los mejores 16 equipos del torneo.

En estos momentos, la Selección Mexicana es segundo lugar del Grupo C con dos puntos que son producto de las igualadas con España y Brasil; el primer lugar de Marruecos, que con paso perfecto alcanzó seis unidades. Ahora, para calificar, el Tricolor tienen un par de escenarios que los colocará en los octavos de final de Mundial Sub-20.

De entrada, si México le gana a Marruecos el próximo sábado, en automático se quedará con el segundo lugar del grupo de la muerte toda vez que ni España ni Brasil podrían alcanzarlos. Dicho esto, sumar de a tres será de vital importancia para los jóvenes dirigidos por Eduardo Arce en Chile.

¿Qué pasa si México no le gana a Marruecos en el Mundial Sub-20?

Hay otros escenarios que podrían poner a México en los octavos de final del Mundial Sub-20 incluso si no le gana a Marruecos. El primero de ellos sería en caso de un posible empate, toda vez que ese resultado dejaría al Tricolor con tres puntos y si no hay ganador en el España vs Brasil, nadie le quitaría al equipo nacional el segundo puesto de su sector.

En el mismo caso de que México empate con Marruecos, pero haya un ganador entre Brasil y España, en automático México bajaría al tercer lugar de su grupo, lo que lo obligaría a apelar a quedar como uno de los cuatro mejores terceros lugares del Mundial Sub-20 para meterse a la ronda de octavos de final.

Si México pierde con Marruecos el sábado por un gol de diferencia y llegara a haber un empate sin goles en el España vs Brasil, el segundo lugar del grupo también sería para el Tricolor por una mejor diferencia de goles.

México marcha segundo lugar en su grupo del Mundial Sub-20 (Especial)

¿Cuándo juega México vs Marruecos en el Mundial Sub-20?

El partido entre México y Marruecos para cerrar la fase de grupos en el Mundial Sub-20 se llevará a cabo el próximo sábado 4 de octubre en la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander en Valparaiso, Chile.

México y Marruecos pelearán por tres puntos vitales a partir de las 14:00 hrs (tiempo del centro de México). Este partido enfrentará a los dos primeros lugares del Grupo C del Mundial Sub-20, aunque en este caso, la escuadra africana ha conseguido asegurar el primer lugar gracias a sus dos victorias en lo que va del certamen.

El encuentro de México vs Marruecos podrá ser visto en vivo por la señal de TUDN en televisión abierta ya sea en el canal 5 o en el canal 9; en sistemas de paga también podrá ser visto en vivo en el canal de la mencionada cadena, mientras que vía streaming, VIX es la opción para sintonizarlo.