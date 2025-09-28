El Mundial Sub-20 se ha convertido en la vitrina perfecta para que jóvenes talentos muestren su nivel, y en esta edición, una promesa chilena ha captado la atención de algunos clubes de la Liga MX.

En caso de este jugador chileno logre mantener un alto rendimiento durante el Mundial Sub-20, la Liga MX aparece como una opción para seguir su desarrollo.

Los equipos mexicanos han seguido de cerca su trayectoria y consideran que podría adaptarse bien al estilo del futbol mexicano.

¿Quién es la joven promesa de Chile terminaría en la Liga MX si logra brillar en el Mundial Sub-20?

De acuerdo con información de Yeudiel Pacheco, Juan Francisco Rossel es la joven promesa chilena que estará en el Mundial Sub-20 y que podría dar el salto a la Liga MX.

Según la misma fuente, Rossel está en la mira de dos equipos de la Liga MX que siguen su evolución de cerca. Su participación en el Mundial Sub-20 será clave para definir su futuro.

El futbolista llega al torneo con un sólido antecedente tras destacar en el Sudamericano, donde marcó cinco goles y se consolidó como uno de los referentes del equipo chileno.

Los clubes mexicanos interesados esperan evaluar su rendimiento en partidos de alto nivel antes de tomar una decisión.

De destacarse, Rossel podría convertirse en uno de los fichajes más atractivos del siguiente torneo, combinando juventud y potencial de proyección internacional.

Hasta el momento, no se conoce la identidad de los equipos que siguen de cerca al chileno, pero en el pasado la Liga MX ha sido una gran plataforma para futbolistas de esa nacionalidad.

Juan Francisco Rossel podría llegar a la Liga MX (Captura de pantalla)

Chile debutó con victoria en el Mundial Sub-20

Chile inició con pie derecho su participación en el Mundial Sub-20 tras vencer a Nueva Zelanda 2-1 en un duelo disputado y parejo.

Juan Francisco Rossel fue titular con Chile y completó los 90 minutos, mostrando dinamismo en la ofensiva y participación constante en las jugadas de ataque.

El triunfo permite a Chile sumar sus primeros tres puntos en el grupo, y deja buenas sensaciones de cara a los próximos encuentros, en los que Rossel buscará mantener su nivel y consolidarse como uno de los referentes del equipo.