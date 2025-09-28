La Selección Mexicana Sub-20 inicia su camino en el Mundial de dicha categoría enfrentando a Brasil, escuadra con la que comparte el Grupo C y el primero de la fase de grupos.

La Selección Mexicana Sub-20 llega a esta cita mundialista luego de posicionarse entre los mejores cuatro equipos del torneo Maurice Revello, donde llegó hasta semifinales, por lo que ahora el conjunto tricolor intentará destacar en Chile para la Copa Mundial juvenil, ya que se enfrentarán al “grupo de la muerte”.

Por otro lado, Brasil llega a este encuentro con una buena racha de partidos sin conocer la derrota, por lo que intentarán seguir por ese camino en este enfrentamiento ante México.

Cabe mencionar que la escuadra dirigida por Eduardo Arce tiene figuras de renombre como Gilberto Mora, Elías Montiel, entre otros futbolistas que, a pesar de su corta edad ya juegan en equipos de Primera División.

Brasil vs México en vivo: La Selección Mexicana pega primero

México se adelanta en el marcador ante Brasil. El partido está 1-0 a favor de los mexicanos.

Brasil vs México en vivo: Inicia el primer tiempo

Inician los primeros 45 minutos del partido Brasil vs México, correspondiente a la jornada 1 del Mundial Sub-20 Chile 2025.

Brasil vs México en vivo: Listas las alineaciones para el partido del Mundial Sub-20

Alineación Brasil: Octavio, Igor, Teodoro, Bruno Alvez, Leandrino, Leonardo Derik, Rayán Lucas, Joao Cruz, Coutinho, Gustavo Prado y Luighi.

Alineación México: Emmanuel Ochoa, Everardo López, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Diego Sánchez, Obed Vargas, Gilberto Mora, César Garza, Alexei Domínguez, Elías Montiel y Tahiel Jiménez.

¡Los elegidos para iniciar el camino al sueño! 🙏



Esta es la alineación de esta tarde para enfrentar a Brasil en el Mundial Sub-20. 🔥🇲🇽#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/MBGdPZ8gWy — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025

¿A qué hora y dónde ver el partido de México en el Mundial Sub-20 Chile 2025?

El partido Brasil vs México, en la Jornada 1 del Mundial Sub 20 Chile 2025, será transmitido por las señales del Canal 5 y TUDN.

Libera la agenta y apunta la hora. ⏰



Estos son los Horarios para nuestro juego de hoy ante Brasil. 👏#ProyectoSelecciones 💚🤍❤️ pic.twitter.com/iotkJQQM7s — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) September 28, 2025