México se mide con Marruecos en la Jornada 3 del Mundial Sub-20 con la necesidad de ganar los tres puntos; te damos la hora y canal para ver el partido el sábado 4 de octubre.

México rescató el empate en la Jornada 2 del Mundial Sub-20 ante España, pero no tiene asegurado su pase a la siguiente ronda del torneo.

México vs Marruecos: Hora para ver la Jornada 3 del Mundial Sub-20 el sábado 4 de octubre

A las 14 horas, México chocan en la Jornada 3 del Mundial Sub-20, el sábado 4 de octubre.

En el otro partido del Grupo C del Mundial Sub-20, Brasil vs España se enfrentan también a las 14 horas.

México vs Marruecos: Canal para ver la Jornada 3 del Mundial Sub-20 el sábado 4 de octubre

La plataforma ViX Premium, Canal 9, TUDN y FIFA + transmitirán el partido México vs Marruecos, en la Jornada 3 del Mundial Sub-20.

Partido: México vs Marruecos

Fase: Jornada 3 del Mundial Sub-20

Fecha: Sábado 4 de otubre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Elías Figueroa Brander

Transmisión: ViX Premium, Canal 9, TUDN y FIFA +

¿Qué resultado necesita México en la Jornada 3 del Mundial Sub-20 para avanzar a octavos de final?

Después de empatar con España, México es segundo lugar del Grupo C del Mundial Sub-20 con dos puntos.

En la Jornada 3 contra Marruecos, México tiene un par de escenarios que los colocaría en los octavos de final de Mundial Sub-20.

Si México le gana a Marruecos el sábado 4 de octubre, se quedará con el segundo lugar del grupo superando a España y a Brasil.

En caso de empatar, México llegaría a tres puntos, y si no hay ganador en el España vs Brasil, el Tricolor se quedaría con el segundo lugar del grupo.

Si México empata con Marruecos en la Jornada 3, pero haya un ganador entre Brasil y España, México bajaría al tercer lugar y tendría que esperar para saber si termina como uno de los cuatro mejores terceros lugares para avanzar.

¿Cómo llega Marruecos a la Jornada 3 del Mundial Sub-20?

Marruecos suma triunfos sobre España y Brasil, con lo que aseguró el primer lugar en el Grupo C del Mundial Sub-20.

Así marcha el Grupo C del Mundial Sub-20: