Con la esperanza puesta en la maravillosa generación que integra la Selección Mexicana de Futbol, llega la Jornada 2 del Mundial Sub-20, donde el Tri enfrentará a España, una de las candidatas para llevarse el título.

Pero México ya dio muestras de que, pese a ubicarse en este Grupo C, el de la muerte, será un rival de mucho respeto, pues debutó con vibrante empate a dos goles contra Brasil, otra de las candidatas.

El partido España vs México del Mundial Sub-20 comenzará a partir de las 14:00 horas. Cabe señalar que la escuadra ibérica se estrenó con doloroso revés ante Marruecos.

España vs México en vivo Mundial Sub-20: Alineaciones confirmadas

Alineación de México: E. Ochoa, R. Pachuca, D. Ochoa, E. López, C. Garza, E. Montiel, A. Morales, A. Domínguez, O. Vargas, G. Mora y O. Virgen.

¡Alineación confirmada! ✅



Preparados para ir de inicio contra España en este Mundial Sub-20. 🫡👇#ProyectoSelecciones 👊 pic.twitter.com/5G3LEsJA8L — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 1, 2025

Alineación de España: F. González, Fortea, Izan M., A. Cuenca, J. Díaz, R. Mendoza, Thiago, Rayane, Pablo G., J Virgili e I. Bravo.