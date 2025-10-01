México seguirá su camino en el Mundial Sub-20 enfrentando en la Jornada 3 a Marruecos, partido en el buscará su pase a la siguiente ronda del torneo.

En la Jornada 2 del Mundial Sub-20, México enfrentó a España en un partido complicado que dejó el destino del Grupo C, para definirse en los ultimos partidos de la primera ronda.

México empató con España en la Jornada 2 del Mundial Sub-20, en un partido muy durísimo para el Tricolor.

¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial Sub-20? Busca el pase a la siguiente ronda

México enfrentará a Marruecos en la Jornada 3 del Mundial Sub-20, partido vital para el combinado dirigido por Eduardo Arce, quien tiene en Gilberto Mora a su gran estrella.

El partido México vs Marruecos está programado para jugarse el sábado 4 de octubre, en el mismo horario en el que se enfrentarán España vs Brasil.

Hora y canal para ver el partido México vs Marruecos en el Mundial Sub-20

A las 14 horas, tiempo del centro de México, inicia el partido México vs Marruecos, en la Jornada 3 del Mundial Sub-20.

México vs Marruecos será transmitido a través de las señales del Canal 9, ViX y TUDN.

Partido: México vs Marruecos

Fase: Jornada 3 del Mundial Sub-20

Fecha: Sábado 4 de octubre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Elías Figueroa Brander

Transmisión: Canal 9, ViX y TUDN

¿Cómo quedó México vs España en la Jornada 2 del Mundial Sub-20?

México sufrió para sumar en la Jornada 2 del Mundial Sub-20 contra la selección de España, una de las favoritas para ganar el campeonato en el torneo.

Aunque México se fue al frente en el marcador, gracias al gol de Gilberto Mora, la realidad es que el Tri no había sido superior a España.

La selección ibérica se lanzó en busca de la igualada, misma que consiguió antes de que terminara el primer tiempo.

El gol del empate llegó al minuto 42, cuando Pablo García marcó de zurda el 1-1 contra México.

México logra empate agónico gracias a Gilberto Mora en el Mundial Sub-20

Ya en el segundo tiempo del España vs México, Iker Bravo, por la vía del penalti, le dio la ventaja a los ibéricos, 2-1, en la Jornada 3 del Mundial Sub-20.

Cuando todo parecía perdido para México, apareció Gilberto Mora y anotó el de la igualada 2-2, a los 87 minutos.

México llegó a dos puntos y España suma apenas uno en el Mundial Sub-20; ambos buscarán su pase a la siguiente ronda en la Jornada 3.