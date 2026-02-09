Pumas vs San Diego juegan la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026, el martes 10 de febrero de 2026 y el pronóstico es triunfo felino, 2-0, marcador que no le alcanzará para avanzar a la siguiente ronda del torneo.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Pumas vs San Diego, que se jugará en el Estadio Olímpico Universitario.

Pumas vs San Diego: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de vuelta de la primera ronda de Concachampions 2026, es triunfo de Pumas, 2-0 ante San Diego.

Pronóstico: Pumas 2-0 San Diego

Pumas vs San Diego: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Pumas vs San Diego, como parte de la Concachampions 2026.

Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Álvaro Angulo, Rubén Duarte, Nathan Silva y Jesús Rivas

Mediocampistas: Uriel Antuna, César Garza, Pedro Vite y Jordan Carrillo

Delanteros: Robert Morales y Juninho

San Diego

Portero: Pablo Sisniega

Defensas: Luca Bombino, Christopher McVey, Ian Pilcher y Manu Duah

Mediocampistas: Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy y Anders Dreyer

Delanteros: Amahl Pellegrino y Corey Baird

Efraín Juárez no podría salir de Pumas y todo por su contrato (Eduardo Serratos / Eduardo Serratos)

¿Qué necesita Pumas para avanzar en la Concachampions 2026?

Pumas perdió 1-4 en San Diego, por lo que necesitan ganar con una ventaja de 3 goles sin recibir anotación, para avanzar en la Concachampions 2026.

El marcador de 3-0 le daría la clasificación a Pumas debido al criterio del gol de visitante.

En caso de igualar en los goles de visitante, el reglamento establece que se disputarán 2 prórrogas.

Si Pumas recibe un gol, necesitará anotar 4 goles para empatar el marcador global, los goles de visitante e irse a la prórroga.

Pumas vs San Diego: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?

Pumas vs San Diego se enfrentarán el martes 10 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026, a las 19 horas, tiempo del centro de México.

El partido será transmitido por la plataforma FOX One