Pumas vs San Diego juegan la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026, el martes 10 de febrero de 2026 y el pronóstico es triunfo felino, 2-0, marcador que no le alcanzará para avanzar a la siguiente ronda del torneo.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Pumas vs San Diego, que se jugará en el Estadio Olímpico Universitario.
Pumas vs San Diego: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de vuelta de la primera ronda de Concachampions 2026, es triunfo de Pumas, 2-0 ante San Diego.
- Pronóstico: Pumas 2-0 San Diego
Pumas vs San Diego: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Pumas vs San Diego, como parte de la Concachampions 2026.
Pumas
- Portero: Keylor Navas
- Defensas: Álvaro Angulo, Rubén Duarte, Nathan Silva y Jesús Rivas
- Mediocampistas: Uriel Antuna, César Garza, Pedro Vite y Jordan Carrillo
- Delanteros: Robert Morales y Juninho
San Diego
- Portero: Pablo Sisniega
- Defensas: Luca Bombino, Christopher McVey, Ian Pilcher y Manu Duah
- Mediocampistas: Onni Valakari, Jeppe Tverskov, Aníbal Godoy y Anders Dreyer
- Delanteros: Amahl Pellegrino y Corey Baird
¿Qué necesita Pumas para avanzar en la Concachampions 2026?
Pumas perdió 1-4 en San Diego, por lo que necesitan ganar con una ventaja de 3 goles sin recibir anotación, para avanzar en la Concachampions 2026.
- El marcador de 3-0 le daría la clasificación a Pumas debido al criterio del gol de visitante.
- En caso de igualar en los goles de visitante, el reglamento establece que se disputarán 2 prórrogas.
- Si Pumas recibe un gol, necesitará anotar 4 goles para empatar el marcador global, los goles de visitante e irse a la prórroga.
Pumas vs San Diego: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?
Pumas vs San Diego se enfrentarán el martes 10 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026, a las 19 horas, tiempo del centro de México.
El partido será transmitido por la plataforma FOX One
- Partido: Pumas vs San Diego
- Fase: Vuelta de la primera ronda
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Martes 10 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- Transmisión: FOX One