Cruz Azul vs Vancouver se enfrentan en la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026, el jueves 12 de febrero de 2026, y el pronóstico es triunfo de La Máquina, 4-1, para sellar su pase a la siguiente ronda.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Cruz Azul vs Vancouver, que se jugará en el Estadio Cuauhtémoc.

Cruz Azul vs Vancouver: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de vuelta de la primera ronda de Concachampions 2026, es triunfo de La Máquina, 3-0 sobre Xelajú.

  • Pronóstico: Cruz Azul 3-0 Vancouver

Cruz Azul vs Vancouver: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Cruz Azul vs Vancouver, como parte de la Concachampions 2026.

Cruz Azul

  • Portero: Andrés Gudiño
  • Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos
  • Mediocampistas: Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino y Luka Romero
  • Delanteros: Christian Ebere y Gabriel Fernández

Vancouver

  • Portero: Callum Irving
  • Defensas: Matteo Campagna, Luis Toomey, Paris Gee y Morey Doner
  • Mediocampistas: Tyler Crawford, Marcello Polisi, David Norman yKevin Podgorni
  • Delanteros: Nicolás Mezquida y Mohamed Amissi
Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul.
Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul. (Redes Sociales)

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar en la Concachampions 2026?

Cruz Azul ganó 3-0 a Vancouver en la ida de la primera ronda de la Concachampions 2026.

  • Cruz Azul necesita mantener la ventaja para avanzar a la siguiente ronda, dejando en el camino a Vancouver.
  • Si Cruz Azul pierde la vuelta por diferencia de dos goles, también avanzaría.

Cruz Azul vs Vancouver: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?

Cruz Azul vs Vancouver se enfrentarán el juevs 12 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026.

  • Partido: Cruz Azul vs Vancouver
  • Fase: Vuelta de la primera ronda
  • Torneo: Concachampions 2026
  • Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Transmisión: FOX One