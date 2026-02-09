Cruz Azul vs Vancouver se enfrentan en la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026, el jueves 12 de febrero de 2026, y el pronóstico es triunfo de La Máquina, 4-1, para sellar su pase a la siguiente ronda.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Cruz Azul vs Vancouver, que se jugará en el Estadio Cuauhtémoc.

Cruz Azul vs Vancouver: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de vuelta de la primera ronda de Concachampions 2026, es triunfo de La Máquina, 3-0 sobre Xelajú.

Pronóstico: Cruz Azul 3-0 Vancouver

Cruz Azul vs Vancouver: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Cruz Azul vs Vancouver, como parte de la Concachampions 2026.

Cruz Azul

Portero: Andrés Gudiño

Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos

Mediocampistas: Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino y Luka Romero

Delanteros: Christian Ebere y Gabriel Fernández

Vancouver

Portero: Callum Irving

Defensas: Matteo Campagna, Luis Toomey, Paris Gee y Morey Doner

Mediocampistas: Tyler Crawford, Marcello Polisi, David Norman yKevin Podgorni

Delanteros: Nicolás Mezquida y Mohamed Amissi

Nicolás Larcamón, director técnico de Cruz Azul. (Redes Sociales)

¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar en la Concachampions 2026?

Cruz Azul ganó 3-0 a Vancouver en la ida de la primera ronda de la Concachampions 2026.

Cruz Azul necesita mantener la ventaja para avanzar a la siguiente ronda, dejando en el camino a Vancouver.

Si Cruz Azul pierde la vuelta por diferencia de dos goles, también avanzaría.

Cruz Azul vs Vancouver: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?

Cruz Azul vs Vancouver se enfrentarán el juevs 12 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026.