Cruz Azul vs Vancouver se enfrentan en la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026, el jueves 12 de febrero de 2026, y el pronóstico es triunfo de La Máquina, 4-1, para sellar su pase a la siguiente ronda.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Cruz Azul vs Vancouver, que se jugará en el Estadio Cuauhtémoc.
Cruz Azul vs Vancouver: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de vuelta de la primera ronda de Concachampions 2026, es triunfo de La Máquina, 3-0 sobre Vancouver.
- Pronóstico: Cruz Azul 3-0 Vancouver
Cruz Azul vs Vancouver: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Cruz Azul vs Vancouver, como parte de la Concachampions 2026.
Cruz Azul
- Portero: Andrés Gudiño
- Defensas: Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi y Omar Campos
- Mediocampistas: Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino y Luka Romero
- Delanteros: Christian Ebere y Gabriel Fernández
Vancouver
- Portero: Callum Irving
- Defensas: Matteo Campagna, Luis Toomey, Paris Gee y Morey Doner
- Mediocampistas: Tyler Crawford, Marcello Polisi, David Norman yKevin Podgorni
- Delanteros: Nicolás Mezquida y Mohamed Amissi
¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar en la Concachampions 2026?
Cruz Azul ganó 3-0 a Vancouver en la ida de la primera ronda de la Concachampions 2026.
- Cruz Azul necesita mantener la ventaja para avanzar a la siguiente ronda, dejando en el camino a Vancouver.
- Si Cruz Azul pierde la vuelta por diferencia de dos goles, también avanzaría.
Cruz Azul vs Vancouver: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?
Cruz Azul vs Vancouver se enfrentarán el juevs 12 de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026.
- Partido: Cruz Azul vs Vancouver
- Fase: Vuelta de la primera ronda
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX One