Pumas vs San Diego: A qué hora y dónde ver el partido de Concachampions 2026.

Pumas vs San Diego se enfrentan en la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026. El partido es el martes 10 de febrero de 2026 y será transmitido por FOX One.

Partido: Pumas vs San Diego

Fase: Vuelta de la Primera ronda

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 10 de febrero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: FOX One

Pumas vs San Diego: ¿Cuándo ver el partido de Concachampions 2026?

Pumas vs San Diego se enfrentarán el martes 10 de febrero como parte de la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026.

El partido de vuelta será crucial para ambos equipos, ya que deberán ganar en el marcador global para avanzar a los octavos de final.

Pumas vs San Diego: Hora para ver el partido de la Concachampions 2026

El Pumas vs San Diego se jugará a las 19 horas, tiempo del centro de México, el martes 10 de febrero de 2026.

Pumas vs San Diego: ¿Dónde ver el partido de Concachampions 2026?

El Pumas vs San Diego será transmitido por la plataforma FOX One el martes 10 de febrero a las 19 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

¿Cómo llegan San Diego y Pumas al partido de vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026?

Los Pumas empataron en su último partido de la Liga MX ante Atlas, pero en el juego de ida de la primera ronda contra San Diego fueron goleados 4-1 en el Snapdragon Stadium.

San Diego, por su parte, tiene la ventaja en el juego contra Pumas, por lo que una simple victoria los instala en la ronda de octavos de final de la Concachampions 2026.