Rayados vs Xelajú se enfrentan en la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026. El partido es el miércoles 11 de febrero de 2026 y será transmitido por FOX One.

Partido: Rayados vs Xelajú

Fase: Vuelta de la Primera ronda

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 11 de febrero de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: FOX One

Rayados vs Xelajú: ¿Cuándo ver el partido de Concachampions 2026?

Rayados vs Xelajú se enfrentarán el miércoles 11 de febrero como parte de la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026.

El partido de vuelta será crucial para ambos equipos, ya que deberán ganar en el marcador global para avanzar a los octavos de final.

Rayados vs Xelajú: Hora para ver el partido de la Concachampions 2026

El Rayados vs Xelajú se jugará a las 21 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 11 de febrero de 2026.

Rayados vs Xelajú: ¿Dónde ver el partido de Concachampions 2026?

El Rayados vs Xelajú será transmitido por la plataforma FOX One el miércoles 11 de febrero a las 21 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA.

Rayados vs Xelajú: A qué hora y dónde ver el partido de Concachampions 2026. (Isaac Ortiz)

¿Cómo llegan Rayados y Xelaú al partido de vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026?

Los Rayados perdieron en su último partido de la Liga MX ante América por 1-0, y en el juego de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026 empataron 1-1 ante Xelajú.

Xelaú, por su parte, tendrá que ganar en el juego contra Rayados, para poder instalarse a la ronda de octavos de final de la Concachampions 2026.