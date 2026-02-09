Cruz Azul vs Vancouver se enfrentan en la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026. El partido es el jueves 12 de febrero de 2026 y será transmitido por FOX One.

Partido: Cruz Azul vs Vancouver

Fase: Vuelta de la Primera ronda

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Jueves 12 de febrero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: FOX One

Cruz Azul vs Vancouver: ¿Cuándo ver el partido de Concachampions 2026?

Cruz Azul vs Vancouver se enfrentarán el jueves 12 de febrero como parte de la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026.

El partido de vuelta será crucial para ambos equipos, ya que deberán ganar en el marcador global para avanzar a los octavos de final.

Cruz Azul vs Vancouver: Hora para ver el partido de la Concachampions 2026

El Cruz Azul vs Vancouver se jugará a las 19 horas, tiempo del centro de México, el jueves 12 de febrero de 2026.

Cruz Azul vs Vancouver: Fecha, horario y dónde ver el partido de Concachampions 2026. (Adrian Macias / Adrian Macias)

Cruz Azul vs Vancouver: ¿Dónde ver el partido de Concachampions 2026?

El Cruz Azul vs Vancouver será transmitido por la plataforma FOX One el jueves 12 de febrero a las 19 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Cuauhtémoc.

¿Cómo llegan Cruz Azul vs Vancouver al partido de vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026?

Cruz Azul empató en su último partido de la Liga MX ante Toluca por 1-1, y en el juego de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026 golearon 0-3 a Vancouver.

Vancouver, por su parte, tendrá que ganar en el juego contra Cruz Azul, para poder instalarse a la ronda de octavos de final de la Concachampions 2026.