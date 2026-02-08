Tigres vs Forge se enfrentan en la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026. El partido es el martes 10 de febrero de 2026 y será transmitido por FOX One.

Partido: Tigres vs Forge

Fase: Vuelta de la Primera ronda

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Martes 10 de febrero de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: FOX One

Tigres vs Forge: ¿Cuándo ver el partido de Concachampions 2026?

Tigres vs Forge se enfrentarán el martes 10 de febrero como parte de la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026.

El partido de vuelta será crucial para ambos equipos, ya que deberán ganar en el marcador global para avanzar a los octavos de final.

Tigres vs Forge: Hora para ver el partido de la Concachampions 2026

El Tigres vs Forge se jugará a las 21 horas, tiempo del centro de México, el martes 10 de febrero de 2026.

Tigres vs Forge: Hora y canal para ver el partido de Concachampions 2026. (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Tigres vs Forge: ¿Dónde ver el partido de Concachampions 2026?

El Tigres vs Forge será transmitido por la plataforma FOX One el martes 10 de febrero a las 21 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario.

¿Cómo llegan Tigres vs Forge al partido de vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026?

Los Tigres ganaron en su último partido de la Liga MX ante Santos por goleada 5-1, pero en el juego de ida de la primera ronda contra Forge empataron sin goles.

Forge, por su parte, tendrá que ganar en el juego contra Tigres, para poder instalarse a la ronda de octavos de final de la Concachampions 2026.