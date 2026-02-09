Rayados vs Xelajú se enfrentan en la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026, el miércoles 11 de febrero de 2026, y el pronóstico es triunfo de Monterrey, 3-0, para sellar su pase a la siguiente ronda.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Rayados vs Xelajú, que se jugará en el Estadio BBVA.

Rayados vs Xelajú: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de vuelta de la primera ronda de Concachampions 2026, es triunfo de Rayados, 3-0 sobre Xelajú.

  • Pronóstico: Rayados 3-0 Xelajú

Rayados vs Xelajú: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Rayados vs Xelajú, como parte de la Concachampions 2026.

Rayados

  • Portero: Luis Cárdenas
  • Defensas: Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo y Daniel Aceves
  • Mediocampistas: Fidel Ambríz, Oliver Torres, Sergio Canales y Jesús Corona
  • Delanteros: Anthony Martial y Uroš Đurđević

Xelajú

  • Portero: Rubén Silva
  • Defensas: Manuel Romero, Yilton Díaz, Jesús López y Steven Cárdenas
  • Mediocampistas: Derickson Quirós, Javier González, Kevin Ruiz y Claudio de Oliveira
  • Delanteros: Jorge Aparicio y Javier Longo
Lucas Ocampos no podrá hacer la pretemporada con Rayados por problemas de salud
Lucas Ocampos no podrá hacer la pretemporada con Rayados por problemas de salud (MEXSPORT / Adrian Macias)

¿Qué necesita Rayados para avanzar en la Concachampions 2026?

Rayados empató 1-1 con Xelajú en la ida de la primera ronda de la Concachampions 2026.

  • Rayados necesita ganar por cualquier marcador para avanzar a la siguiente ronda, dejando en el camino a Xelajú.

Rayados vs Xelajú: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?

Rayados vs Xelajú se enfrentarán el miércoles 11de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026.

  • Partido: Rayados vs Xelajú
  • Fase: Vuelta de la primera ronda
  • Torneo: Concachampions 2026
  • Fecha: Miércoles 11 de febrero de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio BBVA
  • Transmisión: FOX One