Rayados vs Xelajú se enfrentan en la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026, el miércoles 11 de febrero de 2026, y el pronóstico es triunfo de Monterrey, 3-0, para sellar su pase a la siguiente ronda.

Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Rayados vs Xelajú, que se jugará en el Estadio BBVA.

Rayados vs Xelajú: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026

El pronóstico en el partido de vuelta de la primera ronda de Concachampions 2026, es triunfo de Rayados, 3-0 sobre Xelajú.

Pronóstico: Rayados 3-0 Xelajú

Rayados vs Xelajú: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026

A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Rayados vs Xelajú, como parte de la Concachampions 2026.

Rayados

Portero: Luis Cárdenas

Defensas: Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo y Daniel Aceves

Mediocampistas: Fidel Ambríz, Oliver Torres, Sergio Canales y Jesús Corona

Delanteros: Anthony Martial y Uroš Đurđević

Xelajú

Portero: Rubén Silva

Defensas: Manuel Romero, Yilton Díaz, Jesús López y Steven Cárdenas

Mediocampistas: Derickson Quirós, Javier González, Kevin Ruiz y Claudio de Oliveira

Delanteros: Jorge Aparicio y Javier Longo

¿Qué necesita Rayados para avanzar en la Concachampions 2026?

Rayados empató 1-1 con Xelajú en la ida de la primera ronda de la Concachampions 2026.

Rayados necesita ganar por cualquier marcador para avanzar a la siguiente ronda, dejando en el camino a Xelajú.

Rayados vs Xelajú: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?

Rayados vs Xelajú se enfrentarán el miércoles 11de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026.