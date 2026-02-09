Rayados vs Xelajú se enfrentan en la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026, el miércoles 11 de febrero de 2026, y el pronóstico es triunfo de Monterrey, 3-0, para sellar su pase a la siguiente ronda.
Conoce en esta nota las posibles alineaciones del partido, Rayados vs Xelajú, que se jugará en el Estadio BBVA.
Rayados vs Xelajú: Pronóstico del partido de la Concachampions 2026
El pronóstico en el partido de vuelta de la primera ronda de Concachampions 2026, es triunfo de Rayados, 3-0 sobre Xelajú.
- Pronóstico: Rayados 3-0 Xelajú
Rayados vs Xelajú: Posibles alineaciones del partido de la Concachampions 2026
A continuación te compartimos las posibles alineaciones del partido, Rayados vs Xelajú, como parte de la Concachampions 2026.
Rayados
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Ricardo Chávez, Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo y Daniel Aceves
- Mediocampistas: Fidel Ambríz, Oliver Torres, Sergio Canales y Jesús Corona
- Delanteros: Anthony Martial y Uroš Đurđević
Xelajú
- Portero: Rubén Silva
- Defensas: Manuel Romero, Yilton Díaz, Jesús López y Steven Cárdenas
- Mediocampistas: Derickson Quirós, Javier González, Kevin Ruiz y Claudio de Oliveira
- Delanteros: Jorge Aparicio y Javier Longo
¿Qué necesita Rayados para avanzar en la Concachampions 2026?
Rayados empató 1-1 con Xelajú en la ida de la primera ronda de la Concachampions 2026.
- Rayados necesita ganar por cualquier marcador para avanzar a la siguiente ronda, dejando en el camino a Xelajú.
Rayados vs Xelajú: ¿Cuándo y dónde ver el partido de Concachampions 2026?
Rayados vs Xelajú se enfrentarán el miércoles 11de febrero como parte de la primera ronda de la Concachampions 2026.
- Partido: Rayados vs Xelajú
- Fase: Vuelta de la primera ronda
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Miércoles 11 de febrero de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: FOX One