América vs Olimpia se enfrentan en la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026. El partido es el miércoles 11 de febrero de 2026 y será transmitido por FOX One.

Partido: América vs Olimpia

Fase: Vuelta de la Primera ronda

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 11 de febrero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: FOX One

América vs Olimpia: ¿Cuándo ver el partido de Concachampions 2026?

América vs Olimpia se enfrentarán el miércoles 11 de febrero como parte de la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026.

El partido de vuelta será crucial para ambos equipos, ya que deberán ganar en el marcador global para avanzar a los octavos de final.

América vs Olimpia: Hora para ver el partido de la Concachampions 2026

El América vs Olimpia se jugará a las 19 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 11 de febrero de 2026.

Kevin Álvarez, jugador del América. (MEXSPORT / Joshua Hernandez)

América vs Olimpia: ¿Dónde ver el partido de Concachampions 2026?

El América vs Olimpia será transmitido por la plataforma FOX One el miércoles 11 de febrero a las 19 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Partido: América vs Olimpia

Fase: Vuelta de la Primera ronda

Torneo: Concachampions 2026

Fecha: Miércoles 11 de febrero de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Transmisión: FOX One

¿Cómo llegan América vs Olimpia al partido de vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026?

El América ganó en su último partido de la Liga MX ante Rayados por 1-0, y en el juego de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026 derrotaron 1-2 a Olimpia.

Olimpia, por su parte, tendrá que ganar en el juego contra América, para poder instalarse a la ronda de octavos de final de la Concachampions 2026.