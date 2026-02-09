América vs Olimpia se enfrentan en la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026. El partido es el miércoles 11 de febrero de 2026 y será transmitido por FOX One.
- Partido: América vs Olimpia
- Fase: Vuelta de la Primera ronda
- Torneo: Concachampions 2026
- Fecha: Miércoles 11 de febrero de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Transmisión: FOX One
América vs Olimpia: ¿Cuándo ver el partido de Concachampions 2026?
América vs Olimpia se enfrentarán el miércoles 11 de febrero como parte de la vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026.
El partido de vuelta será crucial para ambos equipos, ya que deberán ganar en el marcador global para avanzar a los octavos de final.
América vs Olimpia: Hora para ver el partido de la Concachampions 2026
El América vs Olimpia se jugará a las 19 horas, tiempo del centro de México, el miércoles 11 de febrero de 2026.
América vs Olimpia: ¿Dónde ver el partido de Concachampions 2026?
El América vs Olimpia será transmitido por la plataforma FOX One el miércoles 11 de febrero a las 19 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Ciudad de los Deportes.
¿Cómo llegan América vs Olimpia al partido de vuelta de la primera ronda de la Concachampions 2026?
El América ganó en su último partido de la Liga MX ante Rayados por 1-0, y en el juego de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026 derrotaron 1-2 a Olimpia.
Olimpia, por su parte, tendrá que ganar en el juego contra América, para poder instalarse a la ronda de octavos de final de la Concachampions 2026.