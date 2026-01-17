Continúa el Clausura 2026 en la Liga MX Femenil y el América vs Necaxa será uno de los partidos que se dispute este fin de semana como parte de la Jornada 3. Aquí te dejamos la información relevante de dicho partido.
- Partido: América vs Necaxa
- Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 17 de enero
- Horario: 5pm, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Dónde ver: FutFem Donde Sea y ViX
América vs Necaxa: Día para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil
América debutará en casa cuando reciba a Necaxa el próximo sábado 17 de enero como parte de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil.
América vs Necaxa: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil
El partido América vs Necaxa de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil dará inicio a las 5pm, tiempo del centro de México.
América vs Necaxa: Canal para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil
Los aficionados que quieran ver el América vs Necaxa de la Jornada 3 contarán con al menos 4 opciones para sintonizarlo: una de ellas será a través de ViX y las otras tres opciones son en las redes sociales de la Liga MX Femenil en Facebook, YouTube y TikTok a través de su proyecto FutFem Donde Sea.
- Partido: América vs Necaxa
- Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Sábado 17 de enero
- Horario: 5pm, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Dónde ver: FutFem Donde Sea y ViX
¿Cómo llegan América y Necaxa a la Jornada 3 de la Liga MX Femenil?
América arrancó el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil con una apretada victoria de 2-1 ante Santos Laguna en el TSM Corona y en la Jornada 2 empató sin goles ante Tijuana, por lo que para la Jornada 3 llega en la octava posición con 4 puntos.
Por su parte, Necaxa sufrió una abultada derrota de 4-1 ante Tigres en su debut en el torneo y en la Jornada 2 fue goleado 5-0 por las Rayadas de Monterrey, de manera que tras dos fechas es último de la tabla general con 0 puntos.