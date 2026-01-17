Continúa el Clausura 2026 en la Liga MX Femenil y el América vs Necaxa será uno de los partidos que se dispute este fin de semana como parte de la Jornada 3. Aquí te dejamos la información relevante de dicho partido.

Partido: América vs Necaxa

Fase: Jornada 3 Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Sábado 17 de enero

Horario: 5pm, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Ciudad de los Deportes

Dónde ver: FutFem Donde Sea y ViX

América vs Necaxa: Día para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil

América debutará en casa cuando reciba a Necaxa el próximo sábado 17 de enero como parte de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil.

América vs Necaxa: Hora para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil

El partido América vs Necaxa de la Jornada 3 de la Liga MX Femenil dará inicio a las 5pm, tiempo del centro de México.

América vs Necaxa: Canal para ver el partido de la Jornada 3 de Liga MX Femenil

Los aficionados que quieran ver el América vs Necaxa de la Jornada 3 contarán con al menos 4 opciones para sintonizarlo: una de ellas será a través de ViX y las otras tres opciones son en las redes sociales de la Liga MX Femenil en Facebook, YouTube y TikTok a través de su proyecto FutFem Donde Sea.

¿Cómo llegan América y Necaxa a la Jornada 3 de la Liga MX Femenil?

América arrancó el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil con una apretada victoria de 2-1 ante Santos Laguna en el TSM Corona y en la Jornada 2 empató sin goles ante Tijuana, por lo que para la Jornada 3 llega en la octava posición con 4 puntos.

Por su parte, Necaxa sufrió una abultada derrota de 4-1 ante Tigres en su debut en el torneo y en la Jornada 2 fue goleado 5-0 por las Rayadas de Monterrey, de manera que tras dos fechas es último de la tabla general con 0 puntos.