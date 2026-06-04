Guillermo Almada, nacido en Montevideo, Uruguay, ha construido una sólida trayectoria en el futbol profesional, primero como jugador y después como director técnico.

Su carrera lo ha llevado a dirigir en Uruguay, Ecuador, México y España, consolidándose como uno de los entrenadores más respetados en la Liga MX.

Entre sus logros destacan el campeonato ecuatoriano con Barcelona de Guayaquil y el título del Apertura 2022 con Pachuca.

¿Quién es Guillermo Almada?

Jorge Guillermo Almada Alves es un entrenador uruguayo nacido en Montevideo que construyó una destacada trayectoria tanto como futbolista profesional como director técnico.

Tras retirarse de las canchas, inició una carrera en los banquillos que lo llevó a dirigir en Uruguay, Ecuador, México y España.

A lo largo de su trayectoria ha sido reconocido por impulsar proyectos deportivos competitivos y por conquistar títulos en distintas ligas. Entre sus principales logros destacan el campeonato ecuatoriano con Barcelona de Guayaquil, el título de la Liga MX con Pachuca y su consolidación como uno de los técnicos más valorados del futbol mexicano.

¿Qué edad tiene Guillermo Almada?

Guillermo Almada nació el 18 de junio de 1969 en Montevideo, Uruguay. Actualmente tiene 56 años de edad.

¿Guillermo Almada tiene pareja?

Guillermo Almada mantiene su vida personal alejada de los reflectores. Aunque en algunas entrevistas se ha mencionado a su entorno familiar, no suele compartir públicamente detalles sobre su relación de pareja.

¿Qué signo zodiacal es Guillermo Almada?

Al haber nacido el 18 de junio de 1969, Guillermo Almada pertenece al signo Géminis.

Este signo corresponde al elemento Aire y suele asociarse con características como la adaptabilidad, la comunicación, la versatilidad y la capacidad para tomar decisiones rápidas.

¿Guillermo Almada tiene hijos?

El entrenador uruguayo ha mantenido en reserva gran parte de su vida familiar. Si bien existen referencias generales sobre su familia, no suele hacer públicas cuestiones relacionadas con sus hijos o su entorno personal.

¿Qué estudió Guillermo Almada?

No existe información pública ampliamente documentada sobre estudios universitarios, posgrados o diplomados realizados por Guillermo Almada.

Su formación estuvo principalmente ligada al futbol profesional, disciplina en la que se desarrolló desde joven como jugador y posteriormente como entrenador.

¿En qué ha trabajado Guillermo Almada?

Guillermo Almada ha desarrollado una extensa carrera en el futbol profesional como jugador y director técnico. Entre los momentos más destacados de su trayectoria se encuentran: