El portero de Cruz Azul, Kevin Mier, no solo tiene problemas dentro del campo de juego luego de que fuera lesionado por un jugador de Pumas, pues ahora el arquero enfrenta una demanda por dejar un desastre en la casa que rentaba.

Kevin Mier enfrenta una demanda por emplazamiento, adeudo y embargo, proceso que ya avanza dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes, la situación del portero de Cruz Azul aumentó debido a que su arrendadora lo acusa directamente de no cumplir con el contrato de renta y dejar la vivienda en pésimas condiciones.

Denuncian a Kevin Mier, portero de Cruz Azul, por dejar hecha un desastre la casa que rentaba en CDMX

Según el expediente revelado por el Diario ESTO, el monto reclamado hacia Kevin Mier asciende a 270 mil pesos mexicanos y sigue aumentando conforme avanza el litigio.

La notificación de la demanda fue llevada a las instalaciones de Cruz Azul el pasado 13 de noviembre, donde un representante jurídico de La Máquina la recibió en nombre de Kevin Mier.

La propietaria de la vivienda que rentaba el portero celeste, Yolanda Muñiz Martínez, asegura que el arquero dejó de pagar la renta correspondiente a la casa ubicada en San Jerónimo, Magdalena Contreras donde vivió durante año y medio.

Además de que el guardameta adeuda tres meses, la propietaria del inmueble denunció la desaparición de un horno de microondas, así como daños visibles en distintos muebles. También asegura que ya intentó contactar varias veces al portero y éste simplemente evade la responsabilidad.

Kevin Mier vive con problemas fuera y dentro del campo

El caso de Kevin Mier mantiene al guardameta bajo escrutinio que se suma a su difícil momento deportivo debido a que el portero se encuentra lesionado.

Kevin Mier resultó lastimado durante el último partido de la fase regular del Apertura 2025 entre Cruz Azul y Pumas, pues el jugador de los universitarios, Coco Carrasquilla lo fracturó, por lo que el arquero estará fuera varios meses.