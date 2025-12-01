Pasan los torneos y Pumas nada más no puede volver a alzar un título. Ya son 15 años, y la cuenta puede seguir aumentando. Ha pasado un directivo tras otro, ahora, han dejado ir a Mejía Barón y a Eduardo Saracho.

Fue poco tiempo el paso de Mejía Barón y Eduardo Saracho, y se debe decir que fue más oscuro que claro en cuestión de resultados con Pumas. Antes de ver qué pasó, tenemos que repasar el presente del equipo.

Por lo pronto, este Apertura 2025 fue un tremendo fracaso. Apenas lograron clasificar al Play In, y en el primer partido fueron eliminados por Pachuca.

Curiosamente, algo similar pasó en el torneo pasado, terminaron en décimo lugar y Monterrey los eliminó en el Play In. Por lo que han pasado fracaso, sobre fracaso.

Parece ser que Efraín Juárez continuará al frente con un equipo que él mismo ha elegido.

Pumas hace limpia desde lo más alto y anuncia salida de Mejía Barón

Este lunes 1 de diciembre, Pumas sorprendió a todos al mandar un comunicado en el que anunciaba la salida de Miguel Mejía Barón y de Eduardo Saracho.

Mejía Barín tenía el puesto de vicepresidente, duró 4 años, llegó en 2021, y Eduardo Saracho estuvo menos tiempo, pues llegó en 2023 y era el director de estrategia deportiva.

Es decir, básicamente se encargaban de supervisar todos los fichajes, el funcionamiento del equipo y de la cantera. Trabajos muy importantes.

¿Por qué se fueron? Pumas no aclara bien las cosas, pero no fue un despido: "Mejía Barón presentó, ante el Dr. Luis Raúl González Pérez, presidente de Pumas, su renuncia al cargo luego de más de cuatro años de gestión, agradeciendo la confianza brindada durante este tiempo al frente del área deportiva de la institución".

Con Saracho, solo dijo que llegaron a un común acuerdo.

Información muy importante de @PumasMX

Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho salen de la institución.#Pumas



¿Qué opinas? pic.twitter.com/7g6LRx7MbG — Alonso Cabral (@Alonso_Cabral) December 1, 2025

El legado de Mejía Barón con Pumas

Si nos remontamos muchos años atrás, Mejía Barón tiene una vida en Pumas. Fue jugador y ganó una Copa MX y un Campeón de Campeones.

En 1990, Mejía Barín dirigió a Pumas y logró un campeonato de Liga MX, se lo ganó al América y su carrera en los banquillos lo llevó a la Selección Mexicana.

Ya como directivo, Barón llegó en 2021. Se debe decir que el momento económico del equipo no es nada bueno, por lo mismo, los resultados no fueron los mejores.

Se rescata que bajó sus órdenes, llegaron a dos semifinales, las cuales perdieron ante Atlas y Tigres.