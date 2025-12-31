El pasado lunes 29 de noviembre Cruz Azul reportó en la Noria para comenzar a trabajar en la pretemporada de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga MX pero para sorpresa de jugadores y cuerpo técnico, Mateusz Bogusz estuvo ausente.

De acuerdo a información compartida por diversas fuentes, Mateusz Bogusz no contaba con un permiso especial por parte de Nicolás Larcamón o de la directiva de Cruz Azul.

Sin embargo, en redes comenzó a circular una foto del mediocampista polaco de 24 años de edad y todo parece indicar que no reportará pronto con la Máquina, pues ni siquiera está en el continente americano.

Mateusz Bogusz reaparece en redes mientras Cruz Azul lo espera en la Noria

Luego de que no se presentó por tres días a la pretemporada con Cruz Azul, en redes sociales comenzó a circular una foto que indicaría el paradero de Mateusz Bogusz.

Y es que, Fizjoterapia Rokitnica, un centro de rehabilitación y entrenamiento ubicado en Zabrze, en el distrito de Rokitnica en Polonia, compartió fotos de Mateusz Bogusz.

Mateusz Bogusz reaparece en Polonia. (Facebook: Fizjoterapia Rokitnica)

Dicha publicación fue realizada el pasado 29 de diciembre y se ve al aún jugador de Cruz Azul en ropa deportiva con un short de la selección de su país.

Mateusz Bogusz borró a Cruz Azul de sus redes sociales

Debido a los pocos minutos que tuvo el último semestre bajo las órdenes de Nicolás Larcamón, Mateusz Bogusz mostró su descontento borrando las fotos que tenía con la playera de Cruz Azul de sus redes sociales.

Además, Mateusz Bogusz ahora es representado por BHM Sports Agency, la cual también representa a Giorgos Giakoumakis, quien para presionar su salida de Cruz Azul hizo lo mismo y se ausentó de varios entrenamientos.