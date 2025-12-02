Hace unos días, una noticia sacudió el entorno del futbol mexicano. Y es que Atlas, uno de los equipos históricos del balompié nacional, fue puesto a la venta por Grupo Orlegi desde el pasado mes de julio. Respecto a eso, surgieron versiones que afirmaban un avance importante de McLaren Group, respaldado por Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C para la compra.

En redes sociales, el periodista Pedro Antonio Flores dio a conocer que había negociaciones avanzadas para la venta de Atlas a McLaren Group y que incluso, habría una cantidad acordada para la operación, pero al respecto, Grupo Orlegi emitió un comunicado en el cual desmintió categóricamente la información.

“Orlegi Sports comunica que el fondo Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C., así como ninguna empresa de su propiedad o participada, ha tenido contacto con nuestro grupo ni forma parte del proceso de transacción de Atlas FC”, revelaron.

Grupo Orlegi negó negociación con McLaren Group por Atlas

En ese mismo tenor, Grupo Orlegi no solamente dejó claro que no hay tal negociación con McLaren Group por Atlas, sino que antes de que el mencionado periodista hiciera de conocimiento público esta información, ellos mismos le hicieron saber que no era verdad.

“A pregunta expresa, Orlegi Sports desmintió esta información a su autor, antes de que fuera publicada en sus perfiles de redes sociales”, aseguró Grupo Orlegi sobre la información que les consultaron respecto a la posibilidad de que McLaren Group avanzara por la compra de Atlas.

De tal forma, desde la cúpula rojinegra dejaron claro que no hay avance alguno con McLaren Group para venderles a Atlas y todo habría quedado en trascendidos dentro de las redes sociales.

Atlas sigue a la venta por parte de Grupo Orlegi

Lo que sí reconoció Grupo Orlegi es que el proceso de venta de Atlas sigue y aunque McLaren Group no es un posible comprador, sí hay grupos que han participado de manera activa para negociar por la adquisición de La Academia.

“Esta operación, anunciada el pasado 15 de julio, continúa a su ritmo. Existen diversos grupos que sí están participando activamente en ella. Orlegi Sports informará de sus resultados una vez haya concluido este proceso”, confesó Grupo Orlegi sobre este proceso de venta de Atlas.

De momento no hay una fecha tentativa para que se cierre un trato entre Grupo Orlegi y alguna otra entidad para la venta de Atlas, lo que implicaría un avance en el fin de la multipropiedad en el futbol mexicano.