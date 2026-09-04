FC Juárez vs Pachuca juegan en la Jornada 7 de la Liga MX. Viernes 4 e septiembre a las 21:00 horas por Fox One.

  • Partido: FC Juárez vs Pachuca
  • Fase: Jornada 7 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026
  • Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Transmisión: Canal 7 y Fox One

FC Juárez vs Pachuca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?

El viernes 4 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga MX con algunos partidos, entre ellos el FC Juárez vs Pachuca.

FC Juárez vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?

El partido FC Juárez vs Pachuca podrá verse a través de las señales de Canal 7 y Fox One.

  • Partido: FC Juárez vs Pachuca
  • Fase: Jornada 7 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026
  • Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
  • Transmisión: Canal 7 y Fox One

¿Cómo van FC Juárez y Pachuca en la Liga MX?

FC Juárez viene de enfrentar a Toluca en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Por su parte, Pachuca empató con Chivas en la Jornada 6, por lo que buscará los tres puntos ante FC Juárez.