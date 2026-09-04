FC Juárez vs Pachuca juegan en la Jornada 7 de la Liga MX. Viernes 4 e septiembre a las 21:00 horas por Fox One.
- Partido: FC Juárez vs Pachuca
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Canal 7 y Fox One
FC Juárez vs Pachuca: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?
El viernes 4 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga MX con algunos partidos, entre ellos el FC Juárez vs Pachuca.
FC Juárez vs Pachuca: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?
El partido FC Juárez vs Pachuca podrá verse a través de las señales de Canal 7 y Fox One.
- Partido: FC Juárez vs Pachuca
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: Canal 7 y Fox One
¿Cómo van FC Juárez y Pachuca en la Liga MX?
FC Juárez viene de enfrentar a Toluca en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Por su parte, Pachuca empató con Chivas en la Jornada 6, por lo que buscará los tres puntos ante FC Juárez.