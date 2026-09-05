Tigres vs Necaxa se miden en la Jornada 7 de la Liga MX. Sábado 5 de septiembre a las 19 horas por Fox One.

  • Partido: Tigres vs Necaxa
  • Fase: Jornada 7 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: Fox One y Canal 7

Tigres vs Necaxa: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?

El sábado 5 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga MX con el partido Tigres vs Necaxa.

Tigres vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?

El partido Tigres vs Necaxa iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de Fox One y Canal 7.

  • Partido: Tigres vs Necaxa
  • Fase: Jornada 7 Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
  • Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: Fox One y Canal 7

¿Cómo van Tigres y Necaxa en la Liga MX?

Tigres suma 5 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es décimo sexto lugar de la competencia.

Por su parte, Necaxa tiene siete puntos y marcha en la posición 12.