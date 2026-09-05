Tigres vs Necaxa se miden en la Jornada 7 de la Liga MX. Sábado 5 de septiembre a las 19 horas por Fox One.
- Partido: Tigres vs Necaxa
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Fox One y Canal 7
Tigres vs Necaxa: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?
El sábado 5 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga MX con el partido Tigres vs Necaxa.
Tigres vs Necaxa: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?
El partido Tigres vs Necaxa iniciará a las 19 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse a través de la señal de Fox One y Canal 7.
- Partido: Tigres vs Necaxa
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: Fox One y Canal 7
¿Cómo van Tigres y Necaxa en la Liga MX?
Tigres suma 5 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es décimo sexto lugar de la competencia.
Por su parte, Necaxa tiene siete puntos y marcha en la posición 12.