Cruz Azul vs Santos juegan en la Jornada 7 de la Liga MX; pronóstico 3-0 a favor de La Máquina. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Cruz Azul vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Cruz Azul 3-0 Santos es el pronóstico en el Estadio Banorte, como parte en la Jornada 7 del Apertura 2026.
Pronóstico: Cruz Azul 3-0 Santos
Cruz Azul vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Santos, en la Jornada 7 de Liga MX en su Apertura 2026.
Deportes
Tigres vs Necaxa: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Deportes
San Luis vs Chivas: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Deportes
FC Juárez vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX?
Deportes
Cruz Azul vs Santos: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX?
Deportes
Atlas vs Atlante: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Deportes
Atlas vs Atlante: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Deportes
Tigres vs Necaxa: Pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Cruz Azul
- Portero: Kevin Mier
- Defensas: Jeremy Márquez, Gonzalo Piovi, Willer Ditta y Omar Campos
- Mediocampistas: Erik Lira, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez y José Paradela
- Delanteros: Nicolás Ibáñez y Christian Ebere
Santos
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Efraín Orona, Emmanuel Echeverría, Oscar Ortega y Kevin Balanta
- Mediocampistas: Javier Güémez, Cristian Dájome, Carlos Gruezo y Francisco Villalba
- Delanteros: Ramiro Sordo y Lucas Di Yorio
Cruz Azul vs Santos: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX
Cruz Azul vs Santos se miden a partir de las 20:00 horas el domingo 6 de septiembre en el Estadio Banorte.
El partido de la Jornada 7 del Apertura 2026 será transmitido por Canal 5, ViX y TUDN.
- Partido: Cruz Azul vs Santos
- Fase: Jornada 7 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
- Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN