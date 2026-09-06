Cruz Azul vs Santos juegan en la Jornada 7 de la Liga MX; pronóstico 3-0 a favor de La Máquina. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Cruz Azul vs Santos: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Cruz Azul 3-0 Santos es el pronóstico en el Estadio Banorte, como parte en la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: Cruz Azul 3-0 Santos

Cruz Azul vs Santos: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Cruz Azul vs Santos, en la Jornada 7 de Liga MX en su Apertura 2026.

Cruz Azul

  • Portero: Kevin Mier
  • Defensas: Jeremy Márquez, Gonzalo Piovi, Willer Ditta y Omar Campos
  • Mediocampistas: Erik Lira, Agustín Palavecino, Carlos Rodríguez y José Paradela
  • Delanteros: Nicolás Ibáñez y Christian Ebere
Cruz Azul vence 3-1 a Necaxa en el inicio de la Jornada 6 de la Liga MX.
Cruz Azul venció 3-1 a Necaxa en la Jornada 6 de la Liga MX. (Alex Avalos / MEXSPORT)

Santos

  • Portero: Carlos Acevedo
  • Defensas: Efraín Orona, Emmanuel Echeverría, Oscar Ortega y Kevin Balanta
  • Mediocampistas: Javier Güémez, Cristian Dájome, Carlos Gruezo y Francisco Villalba
  • Delanteros: Ramiro Sordo y Lucas Di Yorio

Cruz Azul vs Santos: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX

Cruz Azul vs Santos se miden a partir de las 20:00 horas el domingo 6 de septiembre en el Estadio Banorte.

El partido de la Jornada 7 del Apertura 2026 será transmitido por Canal 5, ViX y TUDN.

  • Partido: Cruz Azul vs Santos
  • Fase: Jornada 7 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 6 de septiembre de 2026
  • Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN