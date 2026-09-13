Isaac del Toro ganó el Gran Premio de Montreal tras más de cinco horas de competencia en territorio canadiense.

Isaac del Toro finalizó el Gran Premio de Montreal en la primera posición, luego de realizar un ataque demoledor a 10 kilómetros de la meta compitiendo con Paul Seixas.

Así quedó el podio del Gran Premio de Montreal

Tras culminar el Gran Premio de Montreal, el podio del evento quedó con Isaac del Toro en la cima.

El UAE Team hizo el 1-3 en el podio, con Brandon McNulty en la tercera posición.

Podio Gran Premio de Montreal:

Isaac del Toro Paul Seixas Brandon McNulty

Isaac del Toro vive un gran momento como ciclista

Isaac del Toro se prepara para el Mundial de Ruta

Isaac del Toro enfrentó el Gran Premio de Montreal como el líder del UAE Team Emirates, consciente de que podían conseguir la victoria en la prueba de un día.

Y el ciclista mexicano demostró su gran nivel como profesional, de cara al Mundial de Ruta que se celebrará también en Montreal a finales del mes de septiembre.

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro?

Isaac del Toro regresará a la bicicleta en el Mundial de Ruta 2026, el cual se celebrará en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre.

Evento: Mundial de Ruta

Fecha: 20 al 27 de septiembre de 2026

Sede: Montreal, Canadá

Transmisión: Por confirmar

El palmarés de Isaac del Toro como ciclista profesional

Después del Gran Premio de Montreal, el palmarés de Isaac del Toro lo mantiene entre los mejores ciclistas del mundo.

En total, Isaac del Toro sumaba 33 victorias como profesional desde su debut en el año 2023.

Carreras Ganadas por Isaac del Toro