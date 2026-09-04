San Luis vs Chivas juegan en la Jornada 7 de la Liga MX. Sábado 5 de septiembre a las 17:00 horas por ESPN y Disney+.

Partido: San Luis vs Chivas

Fase: Jornada 7 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: ESPN y Disney+

San Luis vs Chivas: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?

El sábado 5 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga MX con algunos partidos, entre ellos el San Luis vs Chivas.

San Luis vs Chivas: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?

El partido San Luis vs Chivas podrá verse a través de las señal de ESPN y Disney+.

Partido: San Luis vs Chivas

Fase: Jornada 7 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026

Horario: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: ESPN y Disney+

¿Cómo van San Luis y Chivas en la Liga MX?

San Luis viene de enfrentar a Rayados en la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Por su parte, Chivas empató con Pachuca en la Jornada 6, por lo que buscará los tres puntos ante San Luis.