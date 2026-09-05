Tigres vs Necaxa juegan en la Jornada 7 de la Liga MX; pronóstico 2-0 a favor de los felinos. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Tigres vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Tigres 2-0 Necaxa es el pronóstico en el Estadio Universitario, como parte en la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: Tigres 2-0 Necaxa

Tigres vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Necaxa, en la Jornada 7 de Liga MX en su Apertura 2026.

Tigres

  • Portero: Nahuel Guzmán
  • Defensas: Jesús Garza, Alan Franco, Joaquim Pereira y Francisco Reyes
  • Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Rômulo Zwarg, Diego Lainez, Juan Brunetta y Diego “Chicha” Sánchez
  • Delantero: Rodrigo Aguirre

Necaxa

  • Portero: Luis Jiménez
  • Defensas: Emilio Martínez, Alexis Peña, Agustín Oliveros y Alejandro Mayorga
  • Mediocampistas: Pedro Pedraza, Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Kayky Naves y Javier Ruiz
  • Delantero: Julián Carranza

Tigres vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX

Tigres vs Necaxa se miden a partir de las 19:00 horas el sábado 5 de septiembre en el Estadio Universitario.

El partido de la Jornada 7 del Apertura 2026 será transmitido por FOX One y Canal 7.

  • Partido: Tigres vs Necaxa
  • Fase: Jornada 7 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
  • Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Universitario
  • Transmisión: FOX One y Canal 7