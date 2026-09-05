Tigres vs Necaxa juegan en la Jornada 7 de la Liga MX; pronóstico 2-0 a favor de los felinos. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Tigres vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Tigres 2-0 Necaxa es el pronóstico en el Estadio Universitario, como parte en la Jornada 7 del Apertura 2026.
Pronóstico: Tigres 2-0 Necaxa
Tigres vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Tigres vs Necaxa, en la Jornada 7 de Liga MX en su Apertura 2026.
Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Jesús Garza, Alan Franco, Joaquim Pereira y Francisco Reyes
- Mediocampistas: Fernando Gorriarán, Rômulo Zwarg, Diego Lainez, Juan Brunetta y Diego “Chicha” Sánchez
- Delantero: Rodrigo Aguirre
Necaxa
- Portero: Luis Jiménez
- Defensas: Emilio Martínez, Alexis Peña, Agustín Oliveros y Alejandro Mayorga
- Mediocampistas: Pedro Pedraza, Lorenzo Faravelli, Danny Leyva, Kayky Naves y Javier Ruiz
- Delantero: Julián Carranza
Tigres vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX
Tigres vs Necaxa se miden a partir de las 19:00 horas el sábado 5 de septiembre en el Estadio Universitario.
El partido de la Jornada 7 del Apertura 2026 será transmitido por FOX One y Canal 7.
- Partido: Tigres vs Necaxa
- Fase: Jornada 7 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Universitario
- Transmisión: FOX One y Canal 7