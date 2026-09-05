Atlas vs Atlante se miden en la Jornada 7 de la Liga MX. Sábado 5 de septiembre a las 21:00 horas por ViX y TUDN.

Partido: Atlas vs Atlante

Fase: Jornada 7 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

Atlas sufrió con el Querétaro y cargó con la derrota (Juan Carlos Ocampo / MEXSPORT)

Atlas vs Atlante: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?

El sábado 5 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga MX con el partido Atlas vs Atlante.

Atlas vs Atlante: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?

El partido Atlas vs Atlante podrá verse a través de las señales de Canal 5, ViX y TUDN.

Partido: Atlas vs Atlante

Fase: Jornada 7 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026

Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Jalisco

Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN

Atlante rescató un punto en casa ante León. (Brandon / MEXSPORT)

¿Cómo van Atlas y Atlante en la Liga MX?

Atlas suma 12 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es cuarto lugar de la competencia.

Por su parte, Atlante tiene seis puntos en el lugar catorce de la tabla de posiciones del torneo.