Atlas vs Atlante se miden en la Jornada 7 de la Liga MX. Sábado 5 de septiembre a las 21:00 horas por ViX y TUDN.
- Partido: Atlas vs Atlante
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN
Atlas vs Atlante: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?
El sábado 5 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga MX con el partido Atlas vs Atlante.
Atlas vs Atlante: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX?
El partido Atlas vs Atlante podrá verse a través de las señales de Canal 5, ViX y TUDN.
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- Partido: Atlas vs Atlante
- Fase: Jornada 7 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN
¿Cómo van Atlas y Atlante en la Liga MX?
Atlas suma 12 puntos en el Apertura 2026 de la Liga MX y es cuarto lugar de la competencia.
Por su parte, Atlante tiene seis puntos en el lugar catorce de la tabla de posiciones del torneo.