Atlas vs Atlante juegan en la Jornada 7 de la Liga MX; pronóstico 2-1 a favor de los Rojinegros. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Atlas vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Atlas 2-1 Atlante es el pronóstico en el Estadio Jalisco, como parte en la Jornada 7 del Apertura 2026.
Pronóstico: Atlas 2-1 Atlante
Atlas vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Atlante, en la Jornada 7 de Liga MX en su Apertura 2026.
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Atlas vs Atlante: Hora y canal para ver el partido de la Jornada 7 de la Liga MX
Atlas
- Portera: Camilo Vargas
- Defensas: Ferrareis, Capasso, Schlegel y Gaddi Aguirre
- Mediocampistas: Duk, Saldívar, González y Ríos
- Delanteras: José Martin y Florián Monzón
Atlante
- Portero: Óscar Jiménez
- Defensas: Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Nicolás Carrera y Edgar Jiménez
- Mediocampistas: Walter Portales, Martín Fernández, Luis Calzadilla y Eugenio Pizzuto
- Delanteros: Jhojan Julio y Luis Puente
Atlas vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX
Atlas vs Atlante se miden a partir de las 21:00 horas el sábado 5 de septiembre en el Estadio Jalisco.
El partido de la Jornada 7 del Apertura 2026 será transmitido por Canal 5, ViX y TUDN.
- Partido: Atlas vs Atlante
- Fase: Jornada 7 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
- Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Jalisco
- Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN