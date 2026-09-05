Atlas vs Atlante juegan en la Jornada 7 de la Liga MX; pronóstico 2-1 a favor de los Rojinegros. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlas vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Atlas 2-1 Atlante es el pronóstico en el Estadio Jalisco, como parte en la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: Atlas 2-1 Atlante

Atlas vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Atlante, en la Jornada 7 de Liga MX en su Apertura 2026.

Atlas

Portera: Camilo Vargas

Defensas: Ferrareis, Capasso, Schlegel y Gaddi Aguirre

Mediocampistas: Duk, Saldívar, González y Ríos

Delanteras: José Martin y Florián Monzón

Atlante

Portero: Óscar Jiménez

Defensas: Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Nicolás Carrera y Edgar Jiménez

Mediocampistas: Walter Portales, Martín Fernández, Luis Calzadilla y Eugenio Pizzuto

Delanteros: Jhojan Julio y Luis Puente

Atlas vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX

Atlas vs Atlante se miden a partir de las 21:00 horas el sábado 5 de septiembre en el Estadio Jalisco.

El partido de la Jornada 7 del Apertura 2026 será transmitido por Canal 5, ViX y TUDN.