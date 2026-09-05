Atlas vs Atlante juegan en la Jornada 7 de la Liga MX; pronóstico 2-1 a favor de los Rojinegros. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Atlas vs Atlante: Pronóstico del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Atlas 2-1 Atlante es el pronóstico en el Estadio Jalisco, como parte en la Jornada 7 del Apertura 2026.

Pronóstico: Atlas 2-1 Atlante

Atlas vs Atlante: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 7 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Atlas vs Atlante, en la Jornada 7 de Liga MX en su Apertura 2026.

Atlas

  • Portera: Camilo Vargas
  • Defensas: Ferrareis, Capasso, Schlegel y Gaddi Aguirre
  • Mediocampistas: Duk, Saldívar, González y Ríos
  • Delanteras: José Martin y Florián Monzón

Atlante

  • Portero: Óscar Jiménez
  • Defensas: Eduardo Tercero, Luis Sánchez, Nicolás Carrera y Edgar Jiménez
  • Mediocampistas: Walter Portales, Martín Fernández, Luis Calzadilla y Eugenio Pizzuto
  • Delanteros: Jhojan Julio y Luis Puente

Atlas vs Atlante: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga MX

Atlas vs Atlante se miden a partir de las 21:00 horas el sábado 5 de septiembre en el Estadio Jalisco.

El partido de la Jornada 7 del Apertura 2026 será transmitido por Canal 5, ViX y TUDN.

  • Partido: Atlas vs Atlante
  • Fase: Jornada 7 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026
  • Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Jalisco
  • Transmisión: Canal 5, ViX y TUDN