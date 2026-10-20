La Jornada 3 de la Champions League enfrentó al Porto vs PSV, con resultado de victoria del equipo visitante sobre la escuadra de Santiago Giménez.

Con nueve partidos continuó la Champions League en su Jornada 3, incluido el Porto vs PSV, este martes 20 de octubre de 2026.

El Porto de Santiago Giménez se quedó sin puntos en la competencia, mientras que el PSV suma 4 unidades.

Marcador del partido: Porto 0-1 PSV

Porto vs PSV: así se definió el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El partido Porto vs PSV de la Jornada 3 de la Champions League se inclinó a favor del equipo visitante, mientras que Santiago Giménez se quedó en la banca sin poder hacer mucho para ayudar al equipo portugués.

Así se definió el partido Porto vs PSV en la cancha del equipo neerlandés:

Minuto 57: Gol de Guus Til (Porto 0-1 PSV)

Porto no pudo hacerle daño al PSV de los Países Bajos (Miguel Angelo Pereira / AP Photo/Miguel Angelo Pereira)

¿Cuándo vuelven a jugar Porto y PSV en la Champions League?

Porto y PSV buscan un buen resultado en la Jornada 4 de la Champions League, que inicia el martes 3 de noviembre.

En la Champions League, el Porto de Santiago Giménez recibe al Napoli el 4 de noviembre de 2026, mismo día que PSV recibe al Club Brujas.