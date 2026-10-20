Manchester City vs AEK chocaron en partido de la Jornada 3 de la Champions League, con resultado a favor por goleada para el equipo inglés.
Con nueve partidos continuó la Champions League en su Jornada 3, incluido el Manchester City vs AEK, este martes 20 de octubre de 2026.
Manchester City llegó a 6 puntos tras la victoria en casa , mientras que el AEK suma 3 unidades.
Marcador del partido: Manchester City 5-1 AEK
Manchester City vs AEK: así se definió el partido de la Jornada 3 de la Champions League
El partido Manchester City vs AEK de la Jornada 3 de la Champions League se definió sin problemas para el equipo inglés.
Phil Foden fue la figura del City anotando tres de los goles del equipo ganador, ante un AEK que poco pudo hacer para oponer resistencia.
Así fueron los goles del partido Manchester City vs AEK:
- Minuto 12: Gol de Elliot Anderson (Manchester City 1-0 AEK)
- Minuto 34: Gol de Phil Foden (Manchester City 2-0 AEK)
- Minuto 52: Gol de Stavro Pilo (Manchester City 2-1 AEK)
- Minuto 54: Gol de Rayan Cherki (Manchester City 3-1 AEK)
- Minuto 65: Gol de Phil Foden (Manchester City 4-1 AEK)
- Minuto 76: Gol de Phil Foden (Manchester City 5-1 AEK)
¿Cuándo vuelven a jugar Manchester City y AEK en la Champions League?
Manchester City y AEK buscarán un buen resultado en la Jornada 4 de la Champions League, que inicia el martes 3 de noviembre.
En la Champions League, el Manchester City visita al Leipzig el 4 de noviembre de 2026, mismo día en que el AEK recibe al Real Madrid.