Como vs Manchester United abrieron la actividad del miércoles 21 de octubre en la Jornada 3 de la Champions League, con goleada 4-1 a favor del equipo italiano.
Dos partidos se jugaron a primera hora, y en uno de ellos, el Como recibió al Manchester United.
Tras este partido, el Como suma 6 puntos en zona de clasificación directa a la siguiente ronda; mientras que el Manchester United se quedó en 3 unidades.
Marcador del partido: Como 4-1 Manchester United
Como vs Manchester United: así se definió el partido de la Champions League
En el partido Como vs Manchester United de la Jornada 3 de la Champions League, el equipo italiano fue muy superior a los Diablos Rojos.
Nico Paz fue la figura del partido al anotar doblete en el ataque del Como.
Así fueron los goles del partido Como vs Manchester United:
- Minuto 1: Gol de Nico Paz (Como 1-0 Manchester United)
- Minuto 49: Gol de Anastasios Douvikas (Como 2-0 Manchester United)
- Minuto 57: Gol de Nico Paz (Como 3-0 Manchester United)
- Minuto 76: Gol de Jacobo Ramón (Como 4-0 Manchester United)
- Minuto 90+1: Gol de Joshua Zirkzee (Como 4-1 Manchester United)
¿Cuándo vuelven a jugar Como y Manchester United en la Champions League?
Como y Manchester United volverán a jugar en la Jornada 4 de la Champions League, que inicia el martes 3 de noviembre.
En su nueva cita en la Champions League, Como visita a Lens el 4 de noviembre de 2026; un día antes, Manchester United recibirá a la Roma.