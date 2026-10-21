Como vs Manchester United abrieron la actividad del miércoles 21 de octubre en la Jornada 3 de la Champions League, con goleada 4-1 a favor del equipo italiano.

Dos partidos se jugaron a primera hora, y en uno de ellos, el Como recibió al Manchester United.

Tras este partido, el Como suma 6 puntos en zona de clasificación directa a la siguiente ronda; mientras que el Manchester United se quedó en 3 unidades.

Marcador del partido: Como 4-1 Manchester United

Como vs Manchester United: así se definió el partido de la Champions League

En el partido Como vs Manchester United de la Jornada 3 de la Champions League, el equipo italiano fue muy superior a los Diablos Rojos.

Nico Paz fue la figura del partido al anotar doblete en el ataque del Como.

Así fueron los goles del partido Como vs Manchester United:

Minuto 1: Gol de Nico Paz (Como 1-0 Manchester United)

Minuto 49: Gol de Anastasios Douvikas (Como 2-0 Manchester United)

Minuto 57: Gol de Nico Paz (Como 3-0 Manchester United)

Minuto 76: Gol de Jacobo Ramón (Como 4-0 Manchester United)

Minuto 90+1: Gol de Joshua Zirkzee (Como 4-1 Manchester United)

Nico Paz fue un dolor de cabeza para la defensa del Manchester United (Antonio Calanni / AP Photo/Antonio Calanni)

¿Cuándo vuelven a jugar Como y Manchester United en la Champions League?

Como y Manchester United volverán a jugar en la Jornada 4 de la Champions League, que inicia el martes 3 de noviembre.

En su nueva cita en la Champions League, Como visita a Lens el 4 de noviembre de 2026; un día antes, Manchester United recibirá a la Roma.