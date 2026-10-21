Aston Villa vs Viking jugaron el miércoles 21 de octubre en la Jornada 3 de la Champions League, con resultado de 3-1.

Nueve partidos cerraron con la actividad de la Jornada 3 de la Champions League, y uno de ellos fue el Aston Villa vs Viking.

Ahora, Aston Villa suma 9 puntos y es el segundo lugar en la tabla de la fase de liga; mientras que Viking se ubica en el lugar 33 con 1 punto conseguido.

Marcador del partido: Aston Villa 3-1 Viking.

Aston Villa vs Viking: así se definió el partido de la Champions League

El partido Aston Villa vs Viking de la Jornada 3 de la Champions League,

Así fueron los goles del partido Aston Villa vs Viking:

Minuto 23: Gol de Riss Barkley (Aston Villa)

Minuto 37: Gol de Emiliano Buendía (Aston Villa)

Minuto 62: Autogol de Henrik Heggheim (Viking)

Minuto 84: Gol de Peter Christiansen (Viking)

¿Cuándo vuelven a jugar Aston Villa y Viking en la Champions League?

Aston Villa y Viking continuarán su participación en la Champions League en la Jornada 4, que inicia el martes 3 de noviembre.

Bayern Múnich visita al FC Barcelona el 3 de noviembre, mientras que Viking recibe al Sabah el 4 de noviembre.