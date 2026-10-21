Aston Villa vs Viking jugaron el miércoles 21 de octubre en la Jornada 3 de la Champions League, con resultado de 3-1.
Nueve partidos cerraron con la actividad de la Jornada 3 de la Champions League, y uno de ellos fue el Aston Villa vs Viking.
Ahora, Aston Villa suma 9 puntos y es el segundo lugar en la tabla de la fase de liga; mientras que Viking se ubica en el lugar 33 con 1 punto conseguido.
Marcador del partido: Aston Villa 3-1 Viking.
Aston Villa vs Viking: así se definió el partido de la Champions League
El partido Aston Villa vs Viking de la Jornada 3 de la Champions League,
Así fueron los goles del partido Aston Villa vs Viking:
- Minuto 23: Gol de Riss Barkley (Aston Villa)
- Minuto 37: Gol de Emiliano Buendía (Aston Villa)
- Minuto 62: Autogol de Henrik Heggheim (Viking)
- Minuto 84: Gol de Peter Christiansen (Viking)
¿Cuándo vuelven a jugar Aston Villa y Viking en la Champions League?
Aston Villa y Viking continuarán su participación en la Champions League en la Jornada 4, que inicia el martes 3 de noviembre.
Bayern Múnich visita al FC Barcelona el 3 de noviembre, mientras que Viking recibe al Sabah el 4 de noviembre.