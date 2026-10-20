Con el partido Liverpool vs Villarreal continúa la Jornada 3 de la Champions League, duelo que terminó con resultado de 4-3.
Con nueve partidos continuó la Champions League en su Jornada 3, incluido el Liverpool vs Villarreal, este martes 20 de octubre de 2026.
Liverpool llegó a 9 puntos, mientras que el Villarreal suma 3 puntos en la fase de liga de la Champions League.
Marcador del partido: Liverpool 4-3 Villarreal.
Liverpool vs Villarreal: así se definió el partido de la Jornada 3 de la Champions League
El partido Liverpool vs Villarreal de la Jornada 3 de la Champions League terminó 4-3.
Así fueron los goles del partido Liverpool vs Villarreal:
- Minuto 4: Gol de Georges Mikautadze (Villarreal)
- Minuto 29: Gol de Sergi Cardona (Villarreal)
- Minuto 36: Gol de Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Minuto 45+2: Gol de Ronald Araújo (Liverpool)
- Minuto 65: Gol de Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Minuto 68: Gol de Florian Wirtz (Liverpool)
- Minuto 87: Gol de Tani Oluwaseyi (Villarreal)
¿Cuándo vuelven a jugar Liverpool y Villarreal en la Champions League?
Liverpool y Villarreal saldrán por la victoria en la Jornada 4 de la Champions League, que inicia el martes 3 de noviembre.
En la Champions League, Liverpool visita al Fenerbahce el 4 de noviembre de 2026; un día antes, Villarreal recibe al PSG.