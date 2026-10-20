Con el partido Roma vs Slovan Bratislava continúa la Jornada 3 de la Champions League, duelo que termino con resultado

Con nueve partidos continuó la Champions League en su Jornada 3, incluido el Roma vs Slovan Bratislava, este martes 20 de octubre de 2026.

La Roma llegó a 4 puntos, mientras que el Slovan Bratislava suma 0 unidades en la fase de liga de la Champions League.

Marcador del partido: Roma 4-0 Slovan Bratislava

Roma vs Slovan Bratislava: así se definió el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El partido Roma vs Slovan Bratislava de la Jornada 3 de la Champions League terminó 4-0.

Así fueron los goles del partido Roma vs Slovan Bratislava:

Minuto 21: Gol de Mario Hermoso (Roma)

Minuto 39: Gol de Nahuel Molina (Roma)

Minuto 52: Gol de Niccolo Pisilli (Roma)

Minuto 58: Gol de Donyell Mallen (Roma)

¿Cuándo vuelven a jugar Roma y Slovan Bratislava en la Champions League?

Roma y Slovan Bratislava saldrán por la victoria en la Jornada 4 de la Champions League, que inicia el martes 3 de noviembre.

En la Champions League, la Roma visita al Mandhester United el 3 de noviembre de 2026, mismo día que Slovan Bratislava se mete a la cancha de LASK.