Bayern Múnich vs Arsenal se enfrentaron el miércoles 21 de octubre en la Jornada 3 de la Champions League, con resultado de empate en la cancha del equipo alemán.

Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 3 de la Champions League, y en uno de ellos, se dio el atractivo Bayern Múnich vs Arsenal.

Ahora, Bayern Múnich suma 5 puntos en el lugar 14; mientras que Arsenal se ubica en el lugar 7 con 7 unidades.

Marcador del partido: Bayern Múnich 2-2 Arsenal

Bayern Múnich vs Arsenal: así se definió el partido de la Champions League

El partido Bayern Múnich vs Arsenal de la Jornada 3 de la Champions League, fue de toma y daca, pues aunque la visita tomó la ventaja, los teutones le dieron la vuelta al marcador.

Al final, Arsenal logró sumar en una de las canchas más complicadas de Europa.

Así fueron los goles del partido Bayern Múnich vs Arsenal:

Minuto 25: Gol de Eberechi Eze (Bayern Múnich 0-1 Arsenal)

Minuto 35: Gol de Alphonso Davies (Bayern Múnich 1-1 Arsenal)

Minuto 61: Gol de Harry Kane (Bayern Múnich 2-1 Arsenal)

Minuto 82: Gol de Declan Rice (Bayern Múnich 2-2 Arsenal)

Harry Kane y Declan Rice pelean el balón en el Bayern vs Arsenal (Martin Meissner / AP Photo/Martin Meissner)

¿Cuándo vuelven a jugar Bayern Múnich y Arsenal en la Champions League?

Bayern Múnich y Arsenal regresarán a jugar en la Jornada 4 de la Champions League, que inicia el martes 3 de noviembre.

Bayern Múnich visita al Atlético de Madrid el 3 de noviembre, mientras que Arsenal visita al Slavia Praga el 4 de noviembre.