Stuttgart vs Atlético de Madrid se miden en la Jornada 3 de la Champions League, duelo que terminó con resultado de 1-1.

Con nueve partidos continuó la Champions League en su Jornada 3, incluido el Stuttgart vs Atlético de Madrid, este martes 20 de octubre de 2026.

Stuttfgart llegó a 7 puntos, mientras que el Atlético de Madrid suma 4 puntos.

Marcador del partido: Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid.

Stuttgart vs Atlético de Madrid: así se definió el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El partido Stuttgart vs Atlético de Madrid de la Jornada 3 de la Champions League terminó con marcador de 1-1.

Así fueron los goles del partido Stuttgart vs Atlético de Madrid:

Minuto 36: Gol de Jamie Leweling (Stuttgart)

Minuto 47: Gol de Julián Alvarez (Atlético de Madrid)

¿Cuándo vuelven a jugar Stuttgart y Atlético de Madrid en la Champions League?

Stuttgart y Atlético de Madrid regresan a la cancha en la Jornada 4 de la Champions League, que inicia el martes 3 de noviembre.

En la Champions League, Stuttgart visita al Galatasaray el 3 de noviembre de 2026, mismo día en el que Atlético de Madrid recibirá al Bayern Múnich.