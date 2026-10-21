Lille vs Galatasaray se enfrentaron el miércoles 21 de octubre en la Jornada 3 de la Champions League, con triunfo del equipo visitante.

Con la necesidad de sumar la victoria, Lille vs Galatasaray se midieron en un duelo intenso en cancha francesa.

Después de caer en casa, Lille sigue sin sumar puntos en la actual Champions League.

El Galatasaray logró sus primeras tres unidades en el torneo, tras dos derrotas consecutivas.

Marcador del partido: Lille 2-4 Galatasaray

Lille vs Galatasaray: así se definió el partido de la Champions League

El partido Lille vs Galatasaray de la Jornada 3 de la Champions League arrancó con goles en ambas porterías antes de los 10 minutos de juego.

Después hubo remontadas hasta definir al Galatasaray como el ganador del duelo.

Así fueron los goles del partido Lille vs Galatasaray:

Minuto 2: Gol de Yunus Akgun (Lille 0-1 Galatasaray)

Minuto 7: Gol de Soriba Diaoune (Lille 1-1 Galatasaray)

Minuto 39: Gol de Soriba Diaoune (Lille 2-1 Galatasaray)

Minuto 44: Gol de Aleksey Batrakov (Lille 2-2 Galatasaray)

Minuto 52: Autogol de Nabil Bentaleb (Lille 2-3 Galatasaray)

Minuto 61: Autogol de Victor Osimhen (Lille 2-4 Galatasaray)

Lille dejó ir la ventaja en el marcador en su cancha (Jean-Francois Badias / AP Photo/Jean-Francois Badias)

¿Cuándo vuelven a jugar Lille y Galatasaray en la Champions League?

Lille y Galatasaray volverán a jugar en la Jornada 4 de la Champions League, que inicia el martes 3 de noviembre.

En su nueva cita en la Champions League, Lille Como visita al Bodo Glimt el 3 de noviembre de 2026, mismo día en el que Stuttgart recibe al Galatasaray.