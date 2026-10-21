Sporting vs LASK continuaron con la actividad del miércoles 21 de octubre en la Jornada 3 de la Champions League, con resultado sorpresivo a favor del equipo visitante.

Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 3 de la Champions League, y en uno de ellos, el LASK venció 3-2 al Sporting.

Tras este partido, el Sporting se quedó en 6 puntos; mientras que LASK apunto las primeras tres unidades en su cuenta.

Marcador del partido: Sporting 2-3 LASK

Sporting vs LASK: así se definió el partido de la Champions League

El partido Sporting vs LASK de la Jornada 3 de la Champions League fue intenso y de voleteretas en el marcador.

Sporting tomó rápido la ventaja, pero el LASK respondió con remontada que ya no pudo alcanzar el equipo portugués.

Así fueron los goles del partido Sporting vs LASK:

Minuto 5: Gol de Luis Suárez (Sporting 1-0 LASK)

Minuto 15: Gol de Christoph Lang (Sporting 1-1 LASK)

Minuto 63: Gol de Saša Kalajdžić (Sporting 1-2 LASK)

Minuto 68: Gol de Kryštof Daněk (Sporting 1-3 LASK)

Minuto 89: Gol de Luis Suárez (Sporting 2-3 LASK)

Sporting sufrió con el LASK de Austria (Ana Brigida / AP Photo/Ana Brigida)

¿Cuándo vuelven a jugar Sporting y LASK en la Champions League?

Sporting y LASK volverán a jugar en la Jornada 4 de la Champions League, que inicia el martes 3 de noviembre.

Sporting visita al Shakhtar el 3 de noviembre, mientras que LASK recibe al Slovan Bratislava.