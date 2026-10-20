Fenerbahce vs Slavia Praga se enfrentaron en actividad de la Jornada 3 de la Champions League con resultado de empate.

El partido Fenerbahce vs Slavia Praga fue uno de los nueve juegos programados este martes 20 de octubre como parte de la Champions League.

Tras este partido, Fenerbahce llegó a 2 puntos, mientras que el Slavia Praga sumó su primera unidad en la competencia.

Marcador del partido: Fenerbahce 2-2 Slavia Praga

Fenerbahce vs Slavia Praga: así se definió el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El Fenerbahce tomó la ventaja rápido en el partido de la Jornada 3 de la Champions League, con dos goles en los primeros minutos sobre el Slavia Praga.

Sin embargo, Slavia Praga acortó distancia y le alcanzó para sumar su primer punto en la recta final del cotejo.

Así fueron los goles del partido Fenerbahce vs Slavia Praga:

Minuto 4: Gol de Oguz Aydin (Fenerbahce 1-0 Slavia Praga)

Minuto 11: Gol de Masson Greenwood (Fenerbahce 2-0 Slavia Praga)

Minuto 15: Gol de Lukas Provod (Fenerbahce 2-1 Slavia Praga)

Minuto 90: Gol de Pavel Kacor (Fenerbahce 2-2 Slavia Praga)

Slavia Praga sacó un punto en la cancha del Fenerbahce (Emrah Gurel / AP Photo/Emrah Gurel)

¿Cuándo vuelven a jugar Fenerbahce y Slavia Praga en la Champions League?

Fenerbahce y Slavia Praga volverán a la cancha en la Jornada 4 de la Champions League, que inicia el martes 3 de noviembre.

En la Jornada 4 de la Champions League, el Fenerbahce recibirá a Liverpool el 4 de noviembre de 2026, mismo día en el que Slavia Praga será anfitrión del Arsenal.