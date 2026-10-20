PSG vs FC Barcelona se midieron en el partido más atractivo de la Jornada 3 de la Champions League, con resultado a favor del equipo francés.

Con nueve partidos continuó la Champions League en su Jornada 3, incluido el PSG vs FC Barcelona, este martes 20 de octubre de 2026.

PSG ganó el choque de gigantes de la Champions League y llegó a 9 puntos en el liderato general; el FC Barcelona se quedó en 6 unidades.

Marcador del partido: PSG 4-2 FC Barcelona

PSG vs FC Barcelona: así se definió el partido de la Jornada 3 de la Champions League

El partido PSG vs FC Barcelona de la Jornada 3 de la Champions League fue un auténtico duelo de colosos, que definió con gran calidad el campeón francés.

Aunque el FC Barcelona alcanzó a empatar dos veces el marcador, al final no pudo con la fuerza ofensiva del PSG.

Así fueron los goles del partido PSG vs FC Barcelona:

Minuto 38: Gol de Désiré Doué (PSG 1-0 FC Barcelona)

Minuto 55: Gol de Xavi Spart (PSG 1-1 FC Barcelona)

Minuto 72: Gol de Lucas Hernández (PSG 2-1 FC Barcelona)

Minuto 79: Gol de Lamine Yamal (PSG 2-2 FC Barcelona)

Minuto 81: Gol de Vitinha (PSG 3-2 FC Barcelona)

Minuto 86: Gol de Fabián Ruíz (PSG 4-2 FC Barcelona)

Lamine Yamal anotó el segundo gol del FC Barcelona (Thibault Camus / AP Photo/Thibault Camus)

¿Cuándo vuelven a jugar PSG y FC Barcelona en la Champions League?

PSG y FC Barcelona seguirán su participación en la Jornada 4 de la Champions League, que inicia el martes 3 de noviembre.

En la Champions League, el PSG visita al Villarreal el 3 de noviembre de 2026, mismo día en que el FC Barcelona recibe al Aston Villa.